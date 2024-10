Celina Rucci y Federico Girardi: la vedette y el cirujano

La vida real de Celina Rucci tiene todos los condimentos literarios que hacen de una novela romántica un best seller; o de un guion cinematográfico, una verdadera comedia dramática candidata al Oscar. El surgimiento en el mundo del espectáculo de una bella mujer, su auge, su exposición mediática llena de romances fallidos como el de Claudio “El Mono” Minnicelli (cuñado de Julio De Vido y condenado a cinco años de prisión por asociación ilícita en la llamada “mafia de los contenedores”), en el medio la adopción de dos niñas tobas y una vez que encuentra definitivamente el amor, una enfermedad que la pone en jaque durante unos meses, hasta verse casada con un traumatólogo millonario, en una paradisíaca playa en Grecia. Y aunque la descripta pareciera una historia de lo más acaramelada, nada es ficción, sino pura realidad. Todo puede encontrarse en los archivos virtuales que la ex vedette y ganadora del “Bailando por un Sueño” 2007 tiene en Google.



Lo que sí se desconoce a nivel masivo es la identidad de su nuevo esposo, el médico cirujano Federico Girardi, quien a sus 57 años y tras décadas de una profesión que lo catapultó en el exterior al nivel de eminencia, consiguió el sí de una de las mujeres más deseadas de la farándula argentina. Con su historia, Hollywood batiría récords de audiencia.



Archivos desclasificados. La historia entre Rucci y Girardi tiene un principio concreto, el cual detalló en una entrevista en “Animales sueltos” junto a Alejandro Fantino, el dueño de América, Daniel Vila: “Me había acostumbrado a vivir con dolor físico. El médico que me operó en Argentina, tras dos intervenciones me dijo 'hasta acá llego, no le encuentro solución'. Empecé a investigar y llegué por recomendación a Federico Girardi, uno de los especialistas en columna más importante del mundo. Yo no me acordaba de lo que era vivir sin dolor hasta que me operó él en Nueva York”. En esa entrevista, Vila profundizó: “Terminamos siendo muy amigos. Él justo se había divorciado y Pamela, que siempre hace de celestina, le presentó a Celina Rucci, quien no quería saber nada con irse del país y menos por amor. Al final se pusieron en pareja y al tiempo Celina se fue a vivir con él a Estados Unidos”.

Señor éxito

Nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, el 20 de diciembre de 1967, Federico Girardi actualmente está considerado como uno de los traumatólogos más importantes del mundo. Con base en Nueva York, se estima que realiza unas 400 operaciones por año, muchas de las cuales las hace con turnos especiales en diferentes ciudades del planeta cuando el paciente no puede asistir a su consultorio en Manhattan. Si bien es información confidencial, se sabe que muchas celebridades del deporte, la política y de la alta sociedad pasaron por su quirófano. En lo que respecta a nuestro país, operó a Carlos Reutemann, Eduardo Duhalde y a Paula Pareto para que pueda llegar en óptimas condiciones a las Olimpíadas de Tokio 2020. En el entorno de la judoca aseguraron a NOTICIAS que “si no hubiese sido por Girardi, la Peque no hubiese podido integrar la delegación argentina en Japón”.



Entre los logros de Girardi dentro del campo de la medicina se encuentra un método quirúrgico -que inventó y patentó- de sujetadores de vértebra de columna que sustituyen a las fijaciones de metal, popularmente conocidas como tornillos y clavos. Este diferencial en sus operaciones es lo que lo convirtió en una eminencia y en una mano autorizada para operar los casos más extremos de columna vertebral. Es por eso que habría tenido una propuesta de un fondo de inversión que le ofreció 80 millones de dólares para comprarle los derechos de todas sus operaciones a futuro que haga en cualquier rincón del mundo, lo que le aseguraría, además de una importante cifra de dinero, una publicidad a la altura de una multinacional. Sin embargo, la propuesta habría sido desestimada y Girardi continúa como único director de su propio centro, trabajo que fusiona con su Fundación Inspire y con sus cargos de docente de cirugía ortopédica en la Universidad Weill Medical College of Cornell y de cirujano ortopédico adjunto en el prestigioso Hospital for Special Surgery.

Médico global

Cabe destacar que Girardi es especialista en tratamientos quirúrgicos de trastornos agudos de la columna, incluidos, entre otros, hernia de disco, escoliosis, osteoporosis, cuello uterino, columna torácica y lumbar. El costo de las mismas, de forma privada, oscila entre los 50 y 150 mil dólares y su equipo interdisciplinario de trabajo con base en Nueva York atiende en idioma inglés, español, portugués e italiano. Actualmente Girardi está convocando a médicos de todos los países del mundo que trabajen en centros grandes de alta complejidad para dictar un curso gratuito de cirugía de columna con certificado de relevancia internacional. El mismo será en inglés y español con subtítulos en varios idiomas. Su idea es poder formar a médicos que no tengan la posibilidad de viajar a Estados Unidos.



Al ser consultado por su amigo Daniel Vila, Girardi inmediatamente dio el OK para un encuentro con la bella Celina Rucci. Sus hijos Federico junior y Emilia ya eran grandes, ambos estaban en etapa universitaria, por lo que no había impedimento alguno para abrirle la puerta nuevamente al amor, entre tantos congresos, premios y seminarios. A quien no le convencía la relación a distancia era a la misma Rucci, quien residía por el año 2019 en Buenos Aires junto a sus hijos Uciel, Noelia y Daniela, todos de veintipocos años de edad. Sin embargo sus dudas se evaporaron cuando lo conoció en persona y, además de un profesional de renombre, descubrió a un romántico empedernido. Hace poco, en una entrevista reconoció: "Me propuso matrimonio con una manta que decía: 'te querés casar conmigo'".



Como todo cuento de hadas, siempre hay un momento donde todo parece desplomarse. Fue cuando en pleno romance a la modelo le diagnostican leucemia, enfermedad que vivió junto a su pareja de sol a sol en todo lo que tardó la recuperación. Una vez curada y ya sin resabios de esa angustia vivida, comenzaron a preparar un casamiento que sería épico, a la medida de uno de los médicos más prestigiosos del mundo y de una de las mujeres más bellas de Argentina.



El pasado 7 de septiembre, a orillas de la isla Scíathos en Grecia, Celina Rucci y Girardi sellaron su amor ante Dios. La arena blanca bañada por las aguas del Mar Egeo fue testigo de una celebración íntima, al mejor estilo de “Mi gran casamiento griego”. El video puede verse a modo de cortometraje en el Instagram de la modelo. En él, ella reza: “Federico, sos el amor que siempre soñé”.