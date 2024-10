Los Simpson: las profecías animadas

A lo largo de la historia, muchas veces los medios de comunicación hicieron referencia a las profecías de Nostradamus para anticiparse al devenir de la humanidad con una alta precisión de los acontecimientos. Sin embargo, existe otro oráculo que, aunque subestimado, azora al mundo por el nivel de detalle que manejan sus predicciones. Es la interminable serie “Los Simpson” que, a lo largo de sus 770 capítulos, continúa asombrando a su público con escenas que se vuelven realidad muchos años después. Desde el atentado a las Torres Gemelas y la presidencia de Donald Trump, hasta la llegada del Ébola, una incontable sucesión de hechos fueron anticipados por su creador Matt Groening y sus protagonistas, Bart Simpson, Homero, Marge, Lisa y Maggie.



Denuncia encubierta. En los últimos días, la frase "Los Simpson lo hacen de nuevo" volvió a etiquetar gran cantidad de mensajes en la red, al demostrar que el escándalo de la detención del rapero Sean "Diddy" Combs, más conocido como “Puff Daddy”, acusado de abuso sexual, crimen organizado y transporte de personas con fines de prostitución, fue retratado con exactitud en el capítulo número 12 de la temporada 28, emitido el 15 de enero de 2017 en Estados Unidos y titulado “The Great Phatsby”. En el mismo, se los puede ver a Homero Simpson y a su jefe, el señor Burns, asistiendo a una lujosa fiesta, entre mafiosos que custodian al anfitrión llamado Jay G, emulando con la barba y su look blanco al mencionado Sean Combs, quien actualmente está detenido a la espera de un juicio que se iniciará en mayo del 2025. Según la prensa norteamericana, este caso será un nuevo “Me Too” y destapará una olla de abusos y vejaciones, que incluye a muchas celebridades que habrían participado activamente de estos ilícitos, como promotores o como “clientes”.



Muchos son los detractores de la serie que aseguran que entre sus 36 temporadas, de aproximadamente 20 capítulos cada una, es inevitable que la realidad y la ficción se crucen. Pero, en algunos casos, el nivel de detalle es incuestionable.



Uno de los capítulos más icónicos de la serie es “Bart al futuro”, de la temporada 11, emitido el 19 de marzo de 2000. En él puede verse a Donald Trump como presidente de Estados Unidos, algo que sucedería en la realidad en 2017, y también al mismo Bart interactuando con una consola de juegos con realidad virtual, cuando aún no existía la Wii, sistema que llegó a la casa de los niños del mundo recién en 2006.



Otro episodio paradigmático es “Nueva York contra Homero” que se dio el 21 de septiembre de 1997. Allí Lisa muestra una revista con un billete de autobús en el que aparece la silueta de las Torres Gemelas y el precio, cifra que muestra la fecha del atentado terrorista 9/11 (en Estados Unidos el mes va primero en la fecha y luego el día). En otro capítulo también puede verse un cuadro con el World Trade Center envuelto en humo, como adelantándose a la imagen del avión incrustado en el piso 83 de la primera torre.



Creer o reventar. Entre las muchas predicciones de Bart y su familia, algunas causan asombro y otras pánico. De lo curioso, vale recordar un episodio de 1998, cuando un afiche imagina a la compañía Fox como una división de Walt Disney Co, fusión que se realizó recién en 2019, cuando la firma del ratón desembolsó 71.300 millones de dólares para hacerse con los activos del gigante del cine mundial.



Otro caso se dio en un episodio de 1994, cuando Lisa imagina su habitación del futuro y en él aparece un poster pegado que da cuenta de la gira mundial que los Rolling Stone hicieron en 2016, cuando efectivamente en ese mismo año la banda inglesa realizó el “America Latina Tour”.



Entre las miles de coincidencias, algunos se debaten para saber quién predijo a quién. Es el caso del capítulo “Lisa y Lady Gaga” emitido el 20 de mayo de 2012, donde se muestra a la cantante haciendo su performance futurista en el entretiempo del Super Bowl colgando con unos arneses en el medio del estadio, imagen que se replicó exactamente igual cinco años después en la realidad.

Otro hito de la familia amarilla es sobre el virus del Ébola, cuando en el capítulo “El saxo de Lisa”, emitido en 1997, Marge le muestra a Bart un libro en donde puede leerse "Virus del Ébola", epidemia que azotó a África 17 años después. Este episodio tejió las teorías más conspirativas que denunciaban que la epidemia estaba planificada y que Estados Unidos lo sabía.



Uno de los hits más resonantes de los Simpson fue su homenaje al Mundial de Brasil 2014, cuando, unos meses antes del inicio de la Copa del Mundo, un capítulo emitido el 30 de marzo anticipa la lesión de Neymar y el partido entre Alemania y Brasil. En la realidad, a Neymar el jugador colombiano Zuñiga le fractura la tercera vértebra lumbar de un rodillazo y Alemania le gana 7 a 1 a Brasil en semifinales.



Sería imposible detectar en todos los capítulos cuáles serán las próximas verdades desclasificadas, pero la estadística indica que este universo paralelo creado por los Simpson tiene más historias por predecir. Solo hay que estar atento al más mínimo detalle.

