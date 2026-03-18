Cuáles son los requisitos para aplicar al nuevo crédito hipotecario del Banco Ciudad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una nueva línea de créditos hipotecarios a través del Banco Ciudad con un objetivo explícito: reactivar el acceso a la vivienda para la clase media, un segmento que en los últimos años quedó atrapado entre la suba de precios inmobiliarios y un mercado de alquileres cada vez más exigente. La apuesta oficial combina subsidio estatal, financiamiento bancario y condiciones más flexibles para intentar reconstruir un instrumento que prácticamente desapareció del sistema: el crédito hipotecario accesible.

El eje del programa es una tasa subsidiada del 7,5% + UVA, dos puntos por debajo del promedio del mercado, que hoy se ubica en torno al 9,5%. Esa diferencia, que puede parecer marginal, tiene un impacto directo en la cuota inicial y en la capacidad de acceso. En términos políticos y económicos, el mensaje es claro: el Estado vuelve a intervenir no para construir viviendas directamente, sino para abaratar el financiamiento y ampliar la demanda.

El anuncio también implica un giro en la asignación de recursos públicos. Los fondos del Instituto de Vivienda de la Ciudad, históricamente orientados a políticas en villas y asentamientos, se redireccionan hacia este esquema crediticio. A eso se suman nuevas fuentes de financiamiento, como los dividendos del Banco Ciudad y la futura concesión de medios públicos, en una lógica de reingeniería presupuestaria que busca sostener el programa en el tiempo.

Desde el punto de vista técnico, la línea permite financiar hasta el 75% del valor de la propiedad, con un tope de $100 millones, lo que obliga a los compradores a contar con un ahorro previo significativo para cubrir el resto. Además, el crédito está orientado exclusivamente a la primera vivienda, con restricciones sobre el tipo de inmueble: unidades de hasta 80 m² cubiertos y con un valor máximo de US$2.800 por metro cuadrado. Esto delimita el universo de propiedades disponibles, principalmente en segmentos medios del mercado porteño.

Uno de los aspectos más relevantes es la relación entre cuota e ingresos. El esquema establece que la cuota inicial no podrá superar el 25% del ingreso familiar, un criterio clave para evitar escenarios de sobreendeudamiento como los que se vieron en ciclos anteriores. Como referencia, por cada $10 millones a 20 años, la cuota arranca en aproximadamente $80.600, lo que requiere ingresos desde $322.000 mensuales. Para acceder al monto máximo, el ingreso necesario supera los $3,2 millones.

Requisitos para acceder al crédito

Destinado exclusivamente a la compra de primera vivienda en la Ciudad de Buenos Aires , orientado a familias de clase media que hoy alquilan y buscan acceder a su casa propia mediante financiamiento accesible.

Las propiedades deben tener un máximo de 80 metros cuadrados cubiertos , lo que apunta a unidades funcionales de tamaño medio, como departamentos de 2 o 3 ambientes dentro del mercado porteño.

El valor del inmueble no puede superar los US$2.800 por metro cuadrado , una condición que delimita la oferta a segmentos medios del mercado y excluye zonas premium con precios más elevados.

El crédito permite financiar hasta el 75% del valor de la propiedad , o hasta el 65% en caso de sumar un garante, por lo que el solicitante debe contar con ahorro previo para cubrir el anticipo.

El monto máximo a solicitar es de $100 millones , lo que establece un límite operativo al tipo de propiedad que se puede adquirir dentro del programa y al perfil de ingresos requerido.

La cuota inicial no podrá superar el 25% de los ingresos familiares , un criterio clave para evitar el sobreendeudamiento y garantizar que el crédito sea sostenible en el tiempo.

Se deben acreditar ingresos formales comprobables , ya sea como trabajador en relación de dependencia, monotributista o autónomo, ampliando el universo de potenciales beneficiarios.

Existe la posibilidad de incorporar un garante , lo que permite aumentar la capacidad crediticia y facilitar el acceso a montos mayores para quienes no alcanzan solos los requisitos.

Es necesario contar con vinculación bancaria con el Banco Ciudad, ya sea a través de cuenta sueldo o contratación de paquetes financieros, como condición para acceder al crédito.

El sistema también introduce mayor flexibilidad en la evaluación crediticia. Por un lado, permite incorporar un garante para ampliar la capacidad de financiamiento. Por otro, abre el acceso no solo a empleados en relación de dependencia, sino también a monotributistas y trabajadores autónomos, un universo que suele quedar excluido del crédito tradicional. En estos casos, se exige la vinculación con el Banco Ciudad mediante productos específicos.

En términos operativos, el acceso se gestiona a través del Banco Ciudad, ya sea en sucursales, su sitio web o mediante su asistente virtual, en una estrategia que apunta a agilizar los tiempos y ampliar el alcance del programa.

Sin embargo, más allá de las condiciones favorables, el esquema mantiene un elemento estructural del sistema hipotecario argentino: su indexación por UVA. Esto implica que la evolución de la cuota en el tiempo estará atada a la inflación. En ese sentido, el éxito del programa no dependerá únicamente del subsidio inicial, sino de la capacidad de la economía para sostener una trayectoria de precios más estable y salarios que acompañen.

En definitiva, la iniciativa busca reinstalar la idea de que el crédito hipotecario puede volver a ser una herramienta de movilidad social. Pero también abre interrogantes sobre su escala, su sostenibilidad y su impacto real en un mercado inmobiliario que todavía presenta fuertes rigideces.

por R.N.