La única pelea que le faltaba a Eduardo Feinmann: contra los meteorólogos

El conductor de A24 Eduardo Feinmann protagonizó el lunes a la noche un nuevo exabrupto al aire, esta vez dirigido a un blanco poco habitual: los meteorólogos. El detonante fue una seguidilla de pronósticos de lluvia que no se cumplieron en los horarios previstos, en medio de días de clima inestable y temperaturas inusuales para mediados de marzo.

"A los meteorólogos y al Servicio Meteorológico Nacional… y popular de este país… ¡no pegan una!", lanzó Feinmann en pleno programa, visiblemente fastidiado. El conductor detalló que durante la jornada se habían anunciado probabilidades de lluvia para la mañana que no se produjeron, y luego para la tarde, con el mismo resultado. "Primero decían que había probabilidad de lluvia a la mañana, no ocurrió. Probabilidades de lluvia para esta tarde, no ocurrió", enumeró.

A medida que avanzaba el descargo, el tono fue escalando. Feinmann comparó el sistema meteorológico argentino con el de Europa y Estados Unidos, donde —según sostuvo— los pronósticos indican con precisión la hora exacta de las precipitaciones. "Vas a Estados Unidos, vas a Europa y te dice a las 2 de la tarde va a llover. ¡Y llueve!", señaló. Y remató: "¡Son impresentables!"

El blanco más directo fue Matías Bertolotti, meteorólogo de TN. En medio del programa, Feinmann revisó su celular y reveló que Bertolotti le había escrito para explicarle la situación. La respuesta fue pública y sin matices: "No me escribas más, Bertolotti. No me escribas más, no me expliques más, no me digas más nada". Luego lo calificó directamente de "payaso".

El episodio no es el primero entre ambos: el cruce entre Feinmann y Bertolotti tiene antecedentes y suele reavivarse cada vez que el pronóstico falla. Esta vez, sin embargo, la pelea tuvo respuesta inmediata: Edith Hermida salió a defender a Bertolotti desde su propio programa tras escuchar las críticas del conductor de A24.

Como cierre, Feinmann recomendó a sus televidentes dejar de seguir los informes oficiales y recurrir directamente a aplicaciones privadas de clima, que a su criterio ofrecen datos más confiables. Una sugerencia que, de paso, deja al Servicio Meteorológico Nacional en el mismo lugar que los pronósticos que criticó: afuera.