DNI no binario: críticas a la X

Las autoridades habían anunciado que se trataba de un avance histórico en materia de derechos identitarios. Sin embargo, el acto en el que se presentaron los nuevos DNI no binarios -que habilitan la nomenclatura X en el campo del sexo en lugar del binomio femenino/masculino- no transcurrió como todos esperaban. Valentine Machado, una de las tres personas invitadas a recibir su documento de manos de los ministros Eduardo “Wado” de Pedro y Elizabeth Gómez Alcorta y del propio presidente Alberto Fernández subió al escenario y gritó: “No somos una X. El sentimiento interno no es una X y lo quiero dejar bien claro”. La intervención fue algo más que un momento incómodo y puso en evidencia la falta de diálogo entre el Estado y las organizaciones que trabajan en el tema desde hace años.

Valentine Machado le concedió una entrevista al periodista Franco Torchia, especializado en la temática, y luego evitó hablar con la prensa. Sin embargo, en la cuenta de Instagram de “Todes con DNI”, la organización en la que participa, resumió su experiencia: “Ahora tengo que firmar un consentimiento informado que dice que no voy a poder viajar con regularidad a todos los países, algo que no me informaron antes de darme el documento. Todo fue con premura. Me dieron mi partida de nacimiento, me sacaron la foto del DNI, me sacaron fotos en un acto político, me querían hacer entrevistas, usar como spot para la provincia de Buenos Aires. Me hicieron firmar una cesión de derechos de imagen para que pudieran usar mi rostro para publicitar, querían tener mi testimonio, saber mi historia y tomar mi vivencia para anunciar esta medida y hacer campaña electoral. Fue todo un poco violento”.

La "X"" en el DNI

Los debates que se generaron alrededor de los nuevos DNI tienen que ver, por un lado, con una cuestión práctica: ¿qué posición ocuparán las personas que tengan una X en su DNI en un sistema organizado a partir de la división entre mujeres y hombres? En términos de previsión social o de derecho penal, por ejemplo, las categorías “femenino” y “masculino” todavía son determinantes. Desde el Ministerio de Mujeres adelantaron que el decreto establece “un periodo de adaptación en el que los organismos públicos deben adecuar su normativa”, aunque no dieron mayores detalles y entre las organizaciones reina la incertidumbre.

Por otro lado, la medida disparó una discusión de fondo. El decreto N°476/21 expresa que la Argentina, como país miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), adhirió al Documento Nº 9303 de la misma, el cual consigna que la “X” puede ser utilizada cuando no se especifique sexo. Sin embargo, Emiliano Litardo, abogado y una de las personas que participaron en la redacción de la Ley de Identidad de Género, sostiene que en este punto aparece una contradicción: “Nuestra ley vino a decir que lo que el Estado consigna como sexo no depende de los factores biológicos, de la mirada médica o de un escrutinio judicial sino que tiene que ver con la autodeterminacion y cada persona puede declarar el sexo o el género con el que se siente más cómoda. La OACI no deja de ser un organismo internacional externo a la Argentina”, aseguró.

Además, el abogado explicó que la OACI “habilita la posibilidad de que un Estado pueda correrse de algunas normas específicas internacionales alegando una ley local. Por ejemplo, para el tema de los viajes, de los que tanto se habló, Argentina podría haber tomado otra postura sin que eso significara un problema porque hay un mecanismo a través del cual se le puede informar a la Organización cómo se consigna el sexo en el DNI en nuestro país y la OACI se lo comunica al resto de los países miembros”. Y agregó: “Perdimos la chance de haber discutido la posibilidad de quitar el sexo del documento o de discutir por qué no reconocer en el DNI las identidades que los registros civiles empezaron a reconocer desde hace más o menos dos años a las personas no binarias”.

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) es el único organismo habilitado para emitir DNI o pasaportes y en el campo “sexo” solo hablita la posibilidad de elegir entre “femenino” o “masculino” -y ahora X-. Sin embargo, los registros civiles de todo el país ya vienen reconociendo otras categorías y rectificando las partidas de nacimiento con una amplia gama de identidades. El caso de Lara Bertolini es uno de los que despertó más atención ya que acaba de llegar a la Corte Suprema luego de una larga batalla legal para que su DNI pueda expresar la denominación “femineidad travesti”.

Ireí Berduc Fernández, de Paraná, es una de las personas trans no binaria que cuestionó la nomenclatura X. “Supuestamente la X incluye un montón de géneros, ¿pero no los invisibiliza?”, se preguntó. En la misma línea se manifestó Franco Torchia, quien cuestionó la descripción que hace el decreto sobre qué identidades comprende la X (“no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada”) en donde no se hace mención, por ejemplo, a las identidades trans, cuyo protagonismo ha sido fundamental. “Se puede reconocer que la medida es útil y que ya hay cientos de personas tramitando la X. Pero también tenemos que discutir las formas de la toma de las decisiones, de arriba para abajo, sin consultar. Sin embargo, celebro lo que pasó con Valentine. Por primera vez en la historia de la diversidad sexual en la Argentina, un acto de estas características no cuenta solamente con aplauso inmediato y con veneración. Abrazo que en la base de las disidencias sexogenéricas reine la insurgencia”, sostuvo.