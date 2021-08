Por qué los deportistas de elite apuestan a los eSports

Desde hace ya varios años distintas estrellas del deporte se han empezado a sumar al mundo de los eSports, no solo como participantes, sino en muchos casos como jugadores que transmiten vía plataformas de streaming con un importante número de seguidores.

Muchos de ellos terminan siendo influencers de determinados juegos, e incluso dueños de sus propios equipos de eSports. Otros en los últimos años han invertido además en equipos de eSports, que compiten en distintos tipos de torneos, donde las ganancias son realmente importantes.

De los estadios a las consolas

Ya en 2016, Magic Jonhson, una de las grandes estrellas de la historia de la NBA, se convertía en pionero en el traspaso del deporte tradicional a los eSports, siendo propietario del equipo Team Liquid, uno de los clubes más antiguos y populares del mundo.

Posteriormente en octubre del 201, otro gran astro del basquet, Michael Jordan, adquirió una participación mayoritaria en Team Liquid, sumándose a Magic, antiguo rival.

Luego que estos deportistas incursionaran en los eSports, se fueron sumando cada vez más atletas de diversas disciplinas, quienes además de entusiasmarse por participar en competiciones de este tipo de juegos, comenzaron a invertir su dinero

Se sumaron figuras como Shaquille O’Neal y Stephen Curry entre otros. En Europa el fenómeno también continuo creciendo con figuras como el piloto Fernando Alonso, y los futbolistas Antoine Griezman, Gerard Piqué, André Gómez y Zlatan Ibrahimovic. Incluso figuras como el ex 9 de la selección brasileña de fútbol, Ronaldo Nazário, quien ha invertido en el CNB eSports Club.

La suma de reconocidos deportistas activos o retirados y numerosas empresas se clarifica al observar que los eSports no han parado de sumar ingresos, según un estudio de Global Global Esports & Live Streaming Market Report 2021 elaborado por Newzoo, detalla que tan solo en el 2020 los industria de los vídeo juegos generó ingresos por 947,1 millones de dólares.

Siendo que para este 2021 los ingresos globales de esta industria crecerán un 14,5 % es decir 1.084 millones de dólares, estimándose que la facturación de la industria para el 2024 llegaría a los 1.185 millones de dólares. Donde el patrocinio de las empresas supondrá una cifra negocio de 641 millones de dólares, es decir 50% del mercado.

El informe agrega que la audiencia en vivo de los eSports para este 2021 alcanzará los 728,8 millones de espectadores, 10% más que el 2020, llegando a crecer a 920,3 millones de espectadores para 2024.ç

eSports en Argentina

Al boom de los eSports fue potenciado por la pandemia, que impidió la actividad deportiva física, generando una auténtica revolución, sumando un importante número de jugadores. En el caso de Argentina más del 20% de los millennials son frecuentes consumidores de competencias en los eSports, siendo que cuatro de cada diez juegan periódicamente.

Argentina viene siendo un terreno fértil para la expansión de este fenómeno, durante 2020 se produjo el arribo de diversos deportistas tradicionales de renombre al mundo de los eSports. Quien él fue el más visible en su momento es el futbolista Sergio el Kun Agüero, quien se convirtió en toda una revelación en la plataforma de streaming Twich, donde luego de sumar más de 2 millones y medios de seguidores, anuncio la creación de su propio equipo de eSport, llamado KRÜ. La meta del Kun es crear un equipo para jugar FIFA 21 y luego abrirse a otros título populares como el League of Legends, Rocket Leage o Counter Strike.

Y además del Kun, otros deportistas argentinos ya han entrado en este rubro: en 2020, Juan Sebastián Verón (el ex Estudiantes de la Plata) presento eBro, su propio equipo de eSports, mientras que Pablo Aimar, ex futbolista de River, participo de un inversión en Wygers, un equipo español de eSport fundado en 2019.

Fabricio Oberto, integrante de la "generación dorada" de básquet, relanzo su equipo New Indians GG que compite en el League of Legends. Mientras que el tenista Guillermo Coria fundó su equipo: New Pampas que compite tanto en el FIFA como en League of Legends, Fortnite y Counter.

Uno de los últimos en sumarse a los eSports en 2020 es el tenista Diego “Peque” Schwartzman, quien lanzo su propio equipo de eSports, Stone Movistar, con el objetivo de competir en League of Legends, CSGO, Freefire, Valorant, Fortnite y FIFA 21.

Así, La celebración este 29 de agosto del Día Internacional de los Videojuegos, que ha motivado el festival online "Gaming Weekend" el 27, 28 y 29 de agosto vía Twich, es el ejemplo más reciente del crecimiento de este fenómeno en Argentina. Ya que será el propio Schwartzman quien lidere el equipo Stone Movistar Esport y quien abrirá el encuentro mediante una charla en el canal de Twich.

Siendo el objetivo final de este festival, el conectar el mundo de los deportes tradicionales y el de los eSports para cambiar la forma en que los deportistas entrenan, compiten y se unen. De esta manera se evidencia como el mundo de los eSports con sus crecientes aficionados, se vuelto un nuevo lugar de rentabilidad presente y futura no solo para múltiples empresas sino para deportistas tradicionales de todo tipos de deportes.