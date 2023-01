Cuando Nisman denunció a Bonadio por amenazas

En julio de 2010, los nombres Alberto Nisman y Claudio Bonadío también formaron parte de una misma carátula judicial, pero en un orden un tanto distinto y por otras razones: el querellante era Nisman y el imputado, el propio juez. En la denuncia, el fiscal planteó que recibió un mensaje en su casilla de correo electrónico en el cual le alertaban de un plan para desplazarlo de la investigación de la causa AMIA.

Bonadio no estaba solo en la imputación y era acompañado por Carlos Corach, su hijo Maximiliano y Jorge "el Fino" Palacios, el ex policía federal tristemente célebre por su participación en la frustrada investigación de la causa AMIA en la década del ´90, y por su escandaloso fugaz paso por el gobierno de la Ciudad en los primeros años de Mauricio Macri como jefe de Gobierno.

"Se resalta la particular inquina de los dos primeros (Palacios y Bonadio) tendrían para con mi accionar como Fiscal en la investigación contra el atentado a la sede de la AMIA". El fiscal también denunció que tenía los teléfonos pinchados y que había gente que planeaba realizar actos violentos contra sus hijas.

Este hecho fue recordado por Cristina Kirchner cuando la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta pasó a manos del juez federal por decisión del presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, resolviendo una disputa de competencia.

La vicepresidenta se refirió entonces a la decisión de Irurzun y criticó a Bonadio, que "fue acusado por el fiscal Nisman de querer matarlo", escribió CFK en Twitter. "No fue la única denuncia de Nisman contra Bonadio. Lo denunció también por encubrir al comisario Fino Palacios y retener una investigación", agregó.



Cristina recordó que al juez le quitaron la causa de encubrimiento de la AMIA 'por no investigar'. "Ahh casi me olvido. Bonadio fue separado hace años de la causa que investigaba el encubrimiento al atentado de la AMIA ocurrido en 1994. Le quitaron la causa de encubrimiento de la AMIA por no investigar y ocultar sus vínculos con Corach (relevante funcionario)", añadió.

