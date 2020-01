El mensaje de terror de la disco Le Brique: “No hay razón para no abrir hoy”

De repente, una noche de fiesta le dio paso a una tragedia. En la madrugada del sábado 18, una brutal golpiza en las inmediaciones de la disco Le Brique de Villa Gesell tuvo como resultado la muerte de Fernando Báez Sosa, un joven de 18 años que vacacionaba junto a amigos.

La pelea empezó en las instalaciones del boliche, pero luego de que los patovicas los retiraran del lugar, tal como puede verse en las cámaras de seguridad, los jóvenes continuaron con las acciones violentas afuera.

El caso tomó dimensiones inusitadas y paralizó a gran parte de la sociedad, que vio estupefacta cómo un momento de recreación podía terminar de una manera tan trágica.

Muchos manifestaron su solidaridad: la actriz y cantante Jimena Barón, que iba a presentarse el lunes con su show, lo canceló: “Yo no voy a hacer guita con Villa Gesell de luto. No voy a aportar a que escondan bajo la alfombra la muerte de un ‘pibe’ que fue a bailar y terminó asesinado por 10 ‘machitos’ hijos de mil puta”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, la decisión del encargado de Le Brique fue otra: no cerrar el local bailable ni siquiera un día. “Hola Crew. Bueno, abrimos esta noche, no hay razón para no hacerlo, los hechos ocurrieron en la calle y el fiscal informó en los medios que la discoteca Le Brique actuó con el protocolo como se debe”, le escribió a sus colaboradores.

Luego, continuó: “Nos pusimos a disposición de la Justicia y la Policía para que los responsables sean capturados. A pesar de la tristeza de ese evento, hoy los esperamos en Le Brique”.

“Saldremos con capacidad limitada, una entrada de damas de $500 con consumición y $700 para caballero con consumición. Exclusivo +18. Sepan perdonarnos, esta noche no habrá ingresos sin cargo, sin excepción alguna. Es solo una situación momentánea. Es sólo por una noche, entenderán que es debido a los sucesos ocurridos. Atentamente Fer Carretero”, cerró el mensaje de WhatsApp.

En sus redes sociales, la disco tampoco hizo un gran despliegue. Apenas un escueto comunicado que se publicó como una historia de Facebook, de esas que duran sólo 24 horas: “Lamentamos profundamente el hecho trágico sucedido ayer en la madrugada en la cercanía de nuestro local” y manifestaron su repudio a “todo tipo de acto de violencia”.

Mensajes poco sensibles, a contra mano del reclamo social.