El pedido de la defensa de Nahir Galarza a la Corte Suprema

Nahir Mariana Galarza solicitó mediante un escrito de ratificación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que desvincule del acceso al expediente en curso a su ex letrada codefensora Raquel Hermida.

La abogada feminista se sumó en su rol de codefensora a José Ostolaza y Pablo Sotelo a treinta y seis meses de iniciado el caso, pero a los pocos meses Galarza decidió despedirla (el 8 de febrero de 2023) argumentando que "sólo le interesan las cámaras y no la verdad. Me ha colocado como rehén de un feminismo fanático al que no pertenezco".

El escrito presentado por los abogados Ostolaza y Sotelo, sostiene que "entendemos que es una causa de conocimiento público que acarrea una enorme sensiblidad por el caso, encontrándose en la actualidad debatido socialmente, ello lleva a que los medios de comunicación se vean muy interesados, es por ello que la señorita Nahir Galarza nos manifestó que no quiere que la información que se encuentra en el presente expediente quede en manos de una persona ajena de su confianza como lo es su ex abogada la Dra. Hermida", recordando que "la revocatoria de la letrada fue el 8 de febrero de 2023 es decir que ha pasado un tiempo considerable para que opere su desvinculación".

"Todo lo que dice en este momento ella, no habla con nadie. Lo dice porque lo escriben en nombre de ella. Igual que mi despido, nunca en la vida lo firmó..Es una imitación de su firma. Es todo falso", sostuvo Hermida Leyenda en diálogo con Crónica.

"A mi la Corte me tiene que dejar ver la causa porque la inicié yo. Las presentaciones están terminadas y no se puede cambiar de abogado en la Corte. Al denunciar al padre sabiamos que esto podía suceder. Nahir está pasando un mal momento, el padre controla todo, paga a otras presas para que lo informen. El padre es el asesino", enfatizó la abogada.

En respuesta, y a pedido de este medio, los abogados de Galarza remitieron la documentación presentada ante el máximo tribunal, y la revocatoria de la excodefensora firmada "de puño y letra por Nahir Galarza".

por R.N.