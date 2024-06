Cuneo Libarona denunció a Darío Villarroel y Nancy Pazos por instigación a cometer delito

El ministro de Justicia denunció penalmente por “instigación a cometer un delito” al conductor de El Destape, Darío Villarruel y a la periodista Nancy Pazos. El motivo de la acción judicial, por parte de Mariano Cuneo Libarona, fue presuntamente por una editorial, en la que el periodista sostuvo que la gente iba a ir a pedir a los supermercados si no tenía dinero para comprar comida.

La denuncia contra Villarruel quedó registrada con el número 2106/2024 y recayó en el juzgado federal número dos, a cargo de Sebastián Ramos. Según consta en el expediente, el fiscal de la causa será Eduardo Taiano. Sobre el fragmento de la editorial, que fue emitida en formato streaming, el funcionario acusó de instigar al saqueo cuando el periodista analizaba el escándalo de los alimentos retenidos en los depósitos de Tucumán y Villa Martelli.

“¿Sabes lo que va a hacer la gente para no morirse de hambre? Va a ir a Tucumán, va a ir a Villa Martelli. Ojalá que lo organicen rápido, ojalá que lo organicen los políticos, un gobernador, un intendente, un diputado o un senador. Ojo, porque el presidente no está cumpliendo con la demanda de generar bienestar para la población, pero la comida está ahí alcance de la mano”, sostuvo Villarruel y advirtió: "Por ahora el Estado la tiene escondida, pero ¿sabe qué? Los supermercados la tienen a simple vista. Acá en Argentina, cuando el Estado no tenía comida para repartir, la gente fue a los supermercados”.

Por otra parte, la denuncia contra la periodista Nancy Pazos por “instigación a cometer un delito” quedó registrada con el número 2129/2024 y recayó por sorteo en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, el candidato del Gobierno a ocupar una de las dos vacantes de la Corte Suprema. En esa denuncia, contra la periodista de C5N y Radio 10, intervendrá el fiscal Ramiro González.

En su editorial radial, Nancy Pazos se refirió a la denuncia penal en su contra y afirmó: “Yo no soy el enemigo, señor ministro de Justicia, que acaba de perder el tiempo presentándose ante un juzgado federal para demandarme a mí. Y la verdad no quiero ser protagonista de la noticia. Está todo el mundo conmocionado porque Cúneo Libarona tuvo tiempo para demandar a dos periodistas, en dos causas distintas. Estoy intentando rever qué diablos dije que les incómodo. Me siento intimidada”.

Al igual que Villarroel, Pazos realizo una editorial que cuestionó al gobierno nacional en el acopio de alimentos, a semanas de vencer, y que no era repartido a los sectores más vulnerables. “Yo no quiero ser una heroína ni la protagonista de la información, yo solo quiero hacer mi laburo". Presidente, que su ministro de Justicia me lleve a mí a tribunales, es coartar mi libertad de opinión. Me están enjuiciando por opinar y es un absurdo. No me gusta estar en esta situación. Me da miedo. Lo de Cúneo Libarona es amedrentamiento. Coartan la libertad de expresión”, concluyó Pazos.

Por su parte, en declaraciones a AM750, Villarruel detalló: “Está la denuncia porque está el registro. Sé que es por instigación a cometer delitos. No sé con qué pude haber instigado al delito con mis comentarios en este contexto político”, y aclaró: “Jamás tuve una sola denuncia por calumnias en mi carrera. Estoy sorprendido”.