Canina Jelinek: la perra que busca droga y se volvió viral

“Estoy en un micro volviendo a CABA y frenamos porque subió gendarmería y justo hay un bolso que nadie reconoce con varios paquetes rectangulares que, si los sacudís cae polvo blanco, están viendo si es merca o budines; literal estamos acá esperando que venga un narcoperro”, posteó Lichi, apodo del musico Lisandro Ruiz Días, en su cuenta personal de la red social X.

El influencer narró mediante posteos lo ocurrido en el micro que viajaba. El vehículo partió de Tucumán con dirección a CABA, pero fue interceptado por un puesto de control de Gendarmería Nacional y los oficiales llevaron a cabo la inspección de rutina en el rodado. Entre los pasajeros se encontró un paquete con un polvo blanco, que estaba colocado en un asiento en el cual viajaba un pasajero de origen tucumano.

"Dice el gendarme que, si efectivamente es droga, es un montón. No te voy a mentir, me divierte un poco estar viviendo el operativo ojalá salgamos en un tuit de Bullrich", expresó el comunicador y agregó: "El tucumano ahora está hablando por teléfono con alguien y decía tipo "no sabes, el micro está parado... había un bolso arriba mío justo...".

Tras esperar unas horas, el músico contó que llegó una perra de la división de canes que ayuda en la identificación de droga. "No es un ovejero alemán como creí, es un perrito negro con cara de bueno. Aún no se subió al colectivo y peor aún no sabemos cómo se llama", respondió ante la consulta de una de los miles de usuarios que seguía el desarrollo de la historia en la cuenta del influencer.

"Olfateó con mucha energía y marcó no sólo el bolso misterioso sino la mochila del tucumano" y como el animal no tenía nombre, en el mismo relato se la bautizó como "Canina Jelinek", en un juego de palabras con la modelo, y ex pareja del financista Leonardo Fariña, Karina Jelinek. Lichi confirmó que el pasajero llamó a su familia para pedirles que "fueran a la terminal a buscar las cámaras de seguridad que muestran que él no subió con esa bolsa".

"Subió el chofer y nos tiró chisme: el test determinó que no solamente es droga, sino que tiene una pureza del 100%, se estima que vale 12 millones de pesos cada budín", escribió en otro mensaje de "X" y añadió: "Tucu está a un costado esposado pero re tranquilo y ya les dijo a todos que si quieren el material de las cámaras su familia ya fue a pedirlo y ya se puede chequear que él no subió con el bolso naranja sino solo con su mochila, que si bien el perro la 'marcó', no tenía nada”.

Finalmente, la conclusión del hilo se dio con este ultimo posteo: "Canina J, la bolsa naranja, los budines, el oficial rodete y el gendarme que hace mapas: el back de la foto que vas a ver más tarde en el IG de la Pato Bullrich".