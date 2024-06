Juan Grabois pidió perdón por un error de tipeo en la dirección de un “comedor fantasma”

“Quería pedir perdón a todos mis compañeros por un error de tipeo en una nota de DiarioAr que le permitió al sinvergüenza de Majul 'demostrar' que había comedores fantasmas. Fíjense, en el Comedor Rayito de Luz de Quilmes puse 'Calle 855 N° 1360' en vez de Calle 885 N° 1360". Tipear mal un número le puede pasar a cualquiera, pero en un contexto de agresión permanente debemos ser muy precisos, en particular los abogados”, posteó Juan Grabois en su cuenta personal de la red social X.

El dirigente kirchnerista, junto con el mensaje, compartió un video de las coordinadoras del comedor Rayito de Luz negando lo expuesto en el informe presentado por Luis Majul en su programa de La Nación+. “Les dejo el registro del comedor verdadero y el testimonio de las compañeras que lo sostienen. Sin dejar de reconocer mi error, quiero contarles que Majul también visitó el Comedor Cachorritos del Monte, pero no le interesó hacer entrevistas. ¿Será que en vez de buscar la verdad está en el curro de inventar curros? Pobre gente. Que se mejoren”, concluyo el referente de la UTEP.

Hace unos días, en el Diario AR, Grabois daba a conocer una lista de direcciones de comedores e invitaba a "ir a conocerlos". En el noticiero, conducido por Luis Majul, se exhibió como un móvil del canal de noticias llegó a una dirección, donde se había presentado que había un comedor comunitario. En ese instante, una mujer que se encontraba en el domicilio negó la existencia de que en ese sitio funcionara un espacio comunitario. Ante lo emitido en el aire, el líder del Frente Patria Grande reconoció el error de tipeo.

“Hola Juan Grabois. Te hiciste el picante invitando a los lectores a visitar los comedores que vos manejas y resulta que era una casa de familia. No tenes moral para levantar la voz contra el hambre. Te espero hoy a las 21hs en Más Nación junto a Pablo Rossi y Esteban Trebuq”, posteó Majul acompañado de un fragmento del informe emitido en su programa televisivo.

Más allá del error, en el video subido a la red social X del piquetero, las coordinadoras invitan a los medios a que conozcan los merenderos y reclaman la falta de entregas de productos y alimentos, por parte del gobierno nacional. “Estamos ayudando a los vecinos que en estos momentos la están pasando mal. No tienen trabajo y el gobierno nacional no nos está ayudando, así que nosotros queremos que vean el trabajo que hacemos”, sostuvo Cintia, una de las coordinadoras de Rayito de Luz. “Nosotros cocinamos, le entregamos la vianda a la gente, vienen mas de 18 familias a retirar su vianda. Y ente momento no tenemos mercadería”, explicó una de las responsables del espacio.

Lejos de terminar el ida y vuelta en la red social de Elon Musk, el troll libertario, conocido por el seudónimo de Gordo Dan, arremetió contra el referente kirchnerista con un posteo. “LIKE SI EL COMEDOR RAYITO DE LUZ SE LLAMA UNIDAD BASICA MANUEL GALLARDO”, tituló Daniel Parisini, nombre real del usuario seguidor de Milei, en su cuenta anónima. En el mismo mensaje se puede visualizar el comedor comunitario, ubicado en Calle 885 N° 1360 a través de una app, con un cartel en el frente anunciando ser sede de una Unidad Básica Justicialista.