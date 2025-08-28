El polémico regreso de Tamara Pettinato a la TV: "Decime algo lindo"

Tamara Pettinato regresa a la pantalla de Canal 9 con un programa propio que se llamará “Decime algo lindo”. Será un ciclo de entrevistas políticas, que estará al aire hasta las elecciones de octubre. La polémica conductora, que llevaba un año fuera del aire tras su abrupta salida de “Bendita TV”, tras la filtración de los videos donde se la veía coqueteando con Alberto Fernández en pleno ejercicio de su presidencia, se pone al frente de un proyecto que, más que una oportunidad artística, parece un pacto de conveniencia. Según trascendidos, el acuerdo con la emisora se habría gestado como parte de un pacto silencioso para evitar un juicio por aquel despido injustificado tras su expulsión del ciclo de Beto Casella.

El título elegido para el programa no es casual. “Decime algo lindo” es la inmortal frase que Alberto Fernández le dedicó a Pettinato en los videos filtrados en plena pandemia, cuando se la veía en la Casa Rosada junto al entonces presidente. Aquellas imágenes se conocieron en un país escandalizado por la causa judicial que la ex primera dama Fabiola Yáñez le había iniciado a Fernández por violencia de género. En las mismas horas en que ese expediente empezaba a moverse se conocieron las imágenes de la hija de Roberto Pettinato compartiendo momentos íntimos con el ex presidente en la Casa Rosada y en pleno horario laboral. El escándalo fue inmediato y trajo como consecuencia la salida de Pettinato del ciclo emblema de Canal 9.

Enemigo público

Casella, quien marcó el terreno entre su público enojado y su ex panelista, no dudó. Decidió apartarla para preservar el clima del programa, y desde entonces la relación entre ambos quedó quebrada. “Es lo último que me hubiera esperado… cualquier título que remita a ese episodio la perjudica”, declaró ahora sobre el nombre del nuevo envío.

Tamara contestó: “¿Cómo voy a responder yo cómo se toman los demás un laburo que voy a hacer? No me interesa, no vi nada, yo empiezo un trabajo nuevo, estoy muy contenta, estrena este domingo, no voy a estar viendo después a quién le jode, a quién no”.





El ciclo “Decime algo lindo” se presenta como un espacio de entrevistas a figuras de la política. Irá los domingos después del programa de Romina Manguel, a las 23.30, con invitados de distintos espacios políticos y un tono supuestamente descontracturado, que mezcle ironía con actualidad. Sin embargo, la elección del nombre y el timing de su lanzamiento levantaron sospechas. Sobre el mismo, en sus redes declaró: “Es referido al video, por supuesto. Lo elegí porque es la frase que más me dijeron este año. Me la apropié y la hago programa, debería patentarla”. Sin embargo, los críticos de Pettinato señalan que la propuesta tiene olor a oportunismo político, ya que debutará en la recta final hacia las elecciones de octubre, convirtiéndose en un escenario propicio para que ciertos dirigentes encuentren micrófono en horario central y repercusiones debido al eco que genera su conductora. Nadie descarta que detrás de la pantalla se esconda un guiño a sectores políticos cercanos al gobierno de Alberto Fernández.



En este regreso, además, se cuela otro nombre, el de José Glinski, su pareja. Ex director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y actual diputado por Chubut también arrastra un historial complejo. Durante su gestión en la PSA fue señalado en causas vinculadas a supuestas irregularidades en la fuerza, además de acusaciones de favoritismos políticos. Hoy, lejos de esa función, acompaña a Tamara en su nueva aventura mediática, aunque no logra despegar del todo de la etiqueta de funcionario polémico. Como si el combo Pettinato-Glinski reforzara una marca registrada, la de controversia y provocación asegurada.





Esta descancelación televisiva despertó la reacción del mundo del espectáculo. La periodista de chimentos Yanina Latorre, fiel a su estilo, lanzó una hipótesis sin filtros: “Vuelve a la televisión para joder a Beto Casella porque él no la quiso más en su panel. Es un horror que se llame así el programa”. Y remató con ironía: “Lo de Tamara es pura provocación, nada más”. La crítica encontró eco en televidentes que recuerdan con indignación los videos en la Casa Rosada con el ex presidente Fernández.



Algunos, más indulgentes, sugieren que Tamara está intentando capitalizar el escándalo para reinventarse. Pero lo cierto es que la fórmula ya es conocida: cada tanto, un Pettinato se reinventa en cámara gracias a un conflicto mediático. Y si la televisión argentina tiene algo de memoria, también sabe que esos regresos rara vez terminan bien.

En definitiva, Tamara Pettinato vuelve. No por méritos indiscutibles ni por una trayectoria con algunos éxitos televisivos y artísticos, sino porque el apellido y los escándalos siguen funcionando como un salvoconducto. Entre un padre omnipresente, un hermano marcado por la tragedia y una pareja con trayectoria polémica, la conductora se reacomoda en la grilla. Que el programa se llame “Decime algo lindo” solo confirma la irreverente ironía a la que los televidentes a diario están expuestos.

¿Y el resto de la familia? Lo cierto es que los Pettinato atraviesan semanas de reveses públicos. Roberto, siempre filoso, vio cancelado su show homenaje a Sumo en Quitilipi, Chaco. El bar organizador lo dio de baja tras la ola de repudio que generaron sus dichos contra el folclore, al que calificó de “vergüenza y asco”. La organización prefirió “el bienestar de la comunidad” antes que las pérdidas económicas.

Homero, en tanto, sufrió el mes pasado un golpe televisivo, cuando El Trece levantó su programa “Reacción en cadena” después de apenas dos semanas de aire con rating de 3,2 puntos. Homero ironizó que “un poco de alegría me da laburar menos”, dejando entrever resignación y descontento.



El panorama se completa con Felipe, cuyo juicio oral por el incendio que en 2022 costó la vida a Melchor Rodrigo fue postergado. La audiencia, prevista para septiembre de 2025, se trasladó a marzo de 2026 tras la renuncia de un juez. Tres frentes abiertos y un apellido en el centro de la polémica.