Viviana Canosa: “Alberto Fernández siempre se ocupa de boludeces"

Viviana Canosa volvió de sus vacaciones para retomar las emisiones de “Rebaño de Pelotudos”, su programa por streaming, y sentenció en su editorial: “Argentina se murió”. Y apuntó contra el presidente Alberto Fernández, Sergio Massa, y otras figuras del Gobierno.

“Yo no sé cómo va a ser este año. No tengo idea de quién va a ser el presidente, ni que va a pasar de acá a las elecciones. Y a parte, todas las maldades que van a terminar haciendo estos personajes, que se van a tener que ir, porque también es eso, ¿no? Son capaces de todo”, disparó Canosa al comienzo de su editorial, en referencia al kirchnerismo, arco político del cual es una crítica férrea .

Canosa vapuleó al presidente de la Nación, luego de que este manifestara su deseo de viajar a Brasil para apoyar a su par, Lula Da Silva, en medio de los conflictos que se vivieron recientemente en el país vecino. “Quedáte acá, flaco. ¿Vos hablas de democracia? ¿Vos? ¿Que vas contra la Corte Suprema de Justicia?”, cuestionó Canosa. Más adelante, le dedicó más palabras al primer mandatario. “Alberto Fernández siempre se ocupa de boludeces.

También comentó el escrache que vecinos de Miramar le hicieron al presidente durante su reciente visita. “Vox populi, vox dei. La gente no se equivoca, es la voz del pueblo”, afirmó la conductora, quien llamó al primer mandatario "presidente decorativo".

Luego, la conductora comentó detalles de su reciente viaje a España, comparando a Argentina con el país ibérico. “Cosas simples: podés salir a la calle, no te afanan, no te apuntan, tienen quilombos como todo el mundo, pero no es lo mismo. La gente es educada, correcta, no te cortan la calle, esas cosas que parecen una pavada pero una, más una, más una, es un montón”, comentó con cierta indignación.

Luego de la comparación, manifestó que si bien “Argentina se murió”, “hay que resucitarla entre todos”, pero ironizó sobre los problemas que tuvo el último Censo Nacional, alegando que no sabe cuánta población hay en el país al día de la fecha. “Pensaba en los 45 millones y después me dije ‘no, si el censo no lo tenemos todavía, foto de otra farsa’ ¿Cuántos seremos? ¿Seremos 45 millones? ¿Seremos 46 millones? No tenemos la más puta idea”, manifestó la conductora.

También cuestionó la iniciativa del gobierno de pedir el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, de quien mostró imágenes pasadas, cuando Alberto Fernández, Néstor Kirchner y el propio Rosatti eran figuras cercanas. “No le perdonan a la Corte que no trabajó para la impunidad de Cristina (Kirchner), no la pueden soportar. Antes no decían nada de Rosatti, ahora es el anticristo, ese tipo que ves ahí al lado de Néstor Kirchner”, señaló Canosa, en referencia a la polémica por el fallo favorable a la Ciudad de Buenos Aires por el tema de la coparticipación.

También habló de la inflación, y cargó contra la figura del ministro de Economía, Sergio Massa. “Mientras el Titanic se sigue hundiendo, ‘el ministro manos de tijera’ no tiene mejor idea que hablar los precios cuidados. ¡No funcionó! ¡No funciona! No van a bajar la inflación con eso. Pero en Argentina nos caracterizamos por repetir siempre los mismos errores. Les propondría al ministro o a cualquiera del gobierno que venga un día conmigo al supermercado. Se mueren, se caen de culo, los precios son un disparate”, sentenció Canosa.

También cargó contra otros funcionarios del gobierno como la portavoz Gabriela Cerruti, de quien dijo que “vive en una realidad paralela”, luego de la misma afirmara que las jubilaciones están por encima del nivel inflacionario; y contra Victoria Donda, quien recientemente abandonó su cargo frente al INADI y a quien calificó como una “imbécil, buena para nada”.

