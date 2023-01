Moria Casán convertida en meme por su look "Gauchito Gil"

Moria Casán está acostumbrada a ser noticia por sus polémicos dichos, pero esta vez lo fue por su look: en Twitter, miles de fans compararon a la actriz y ex-vedette con el Gauchito Gil, luego de ser fotografiada usando su característico pelo largo y negro con una banda roja alrededor de la frente. Y es que este accesorio, de acuerdo a lo que manifestaban los tuiteros, la hacía parecerse mucho al santo popular.

“Moria se transformó en el Guachito Gil”, “¿Moria en onda mapuche?”, “¿Qué se puso la One?” fueron algunos de los comentarios que el fan club de “la lengua karateka” hicieron sobre la forma en la que esta lució en el estreno de la obra de teatro “Tarascones”, una de las propuesta de este verano en La Feliz. El evento constituyó la apertura oficial de la temporada teatral marplatense en este verano 2023.

Moria Casán asistió a la obra acompañada de su marido, el ex deportista y ex dirigente político Fernando “Pato” Galmarini, y compartió asiento con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y su esposa, Soledad Quereilhac. A la función también asistieron la titular de Anses, Fernanda Raverta, la presidenta del Instituto Cultural Florencia Saintout y la subsecretaria de esa cartera provincial, Victoria Onetto.

Recientemente, Moria protagonizó un nuevo escándalo, al amenazar a la actriz e imitadora Fátima Flórez con iniciarle acciones legales si no empieza a pagarle por imitarla. “Yo tengo una empresa y pagué un canon muy importante en Marcas y registros para que se controle un poco todo el uso de mi nombre y lo que hacen en shows. Si hay un uso de mi nombre en el escenario, aunque me honres, quiero un billetito, papito. Como SADAIC, como Actores que te saca guita”, declaró Moria. Flórez alegó sentirse desconcertada por la actitud de Moria. “Ella siempre dijo que le gustó que la interpreten, que la hagan. No sé qué pudo haber pasado ahora para que cambie de opinión”, manifestó la humorista.

Luego de estas breves vacaciones en La Feliz, Moria Casán volverá a protagonizar el éxito teatral “Brujas” a Calle Corrientes, el 11 de enero. La obra, estrenada en 1991 en Argentina con la actuación de "la One", y desde entonces ha subido a escena repetidas veces, volviéndose un fenómeno de culto. Actualmente, el elenco es encabezado por Moria, Thelma Biral, Nora Cárpena (quienes estuvieron en el estreno original), María Leal, Graciela Dufau y Sandra Mihanovich.

por R.N.