Sexo drogas y asesinatos: las 5 revelaciones polémicas en el libro del príncipe Harry

El libro del príncipe Harry, “En la sombra”, es uno de los lanzamientos más esperados del 2023. Si bien su presentación oficial está previsto para el 10 de enero, ya se han filtrado algunas partes, e incluso algunos comercios en España, iniciaron una venta no autorizada, que hizo que muchos lectores pudieran acceder al título antes de tiempo.

Sumado a que la relación de Harry con la corona británica ya venía tensa, el libro desnuda los entretelones de la polémica familia real fueron tan explosivos que el príncipe Harry fue eliminado de los rituales de la coronación de su padre, el rey Carlos III de Inglaterra, previstos para mayo, pese a que previo al escándalo Harry había sido invitado a asistir junto a su esposa, Meghan Markle. Estos son algunos de los detalles más polémicos de “En la sombra”:

1. La pelea con su hermano y el cuenco de los perros

Harry alega que se peleó con su hermano, el príncipe Guillermo de Gales, cuando en 2019, durante una reunión en Nottingham Cottage, Guillermo llamó a Meghan Markle “difícil”, “grosera” y “abrasiva”. De acuerdo a lo que cuenta el príncipe, en medio de la pelea Guillermo “lo agarró por el cuello de la camisa, rasgó su collar y lo tiró al suelo. “Caí sobre el cuenco del perro, que se partió debajo de mi espalda, y los pedazos me cortaron”, relata Harry.

2. El disfraz de nazi

En 2005 el Príncipe Harry asistió a una fiesta de disfraces disfrazado de nazi, con el brazalate con la esvástica inclusiva. Las fotos que llegaron a la prensa generaron un cierto revuelo. Según afirma el libro, los príncipes de Gales tuvieron que ver con que los duques de Sussex fueran fotografiados.

3. “Piezas de ajedrez”

Como copiloto de un helicóptero Apache, durante su segundo periodo de servicio en Afganistán, Harry mató a más de dos docenas de personas. Afirma no estar orgulloso ni avergonzado, pero afirmó que las pensaba como “piezas de ajedrez” en el tablero.

4. El “debut” del príncipe

Entre otras cosas, Harry cuenta en el libro cómo perdió su virginidad: fue con una “señora mayor” que “amaba mucho a los caballos” durante “un episodio humillante” en un campo detrás de un pub. "La monté rápidamente, después de lo cual ella me dio una palmada en el trasero y me retuvo... Uno de mis errores fue dejar que sucediera en un campo, justo detrás de un pub concurrido", escribió el príncipe.

5. El príncipe "yonki"

También, el príncipe confiesa haber tomado cocaína y fumado marihuana y probado hongos en su adolescencia. Uno de sus episodios consumiendo sustancias psicoactivas fue en una fiesta, en casa de la actriz Courtney Cox. “Por supuesto, había estado tomando cocaína en ese momento. En casa de alguien, durante un fin de semana de caza, me ofrecieron una línea, y desde entonces había consumido un poco más... No fue muy divertido, y no me hizo sentir especialmente feliz como parecía pasar a otros, pero me hizo sentir diferente, y ese era mi principal objetivo. Sentir. Ser diferente”, sentenció el duque de Sussex.

