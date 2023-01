Camila Homs: cuánto gana la estrella de los eventos esteños

Camil Homs se ha convertido en una de las estrellas de la temporada en Punta del Este. La modelo participa allí de varios eventos, por los que percibiría cifras de 5000 dólares por acompañar con su presencia a diversas marcas y reductos esteños. Y es que la fama que le ha dado el escándalo tras la separación con su ex Rodrigo De Paul, el jugador de la Selección Argentina campeona del mundo ahora en pareja con la actriz y cantante Tini Stoessel, la ha convertido en la "fugurita" requerida en álbum de esta temporada.

La última semana a Homs se la vio en distintas playas y paradores, y hasta participó de un evento en el restaurant italiano Napulé Notte, ubicado en la zona de José Ignacio, luciendo un sensual vestido negro que le dejaba la cintura y la espalda al descubierto, junto con unas vistosas zapatillas.

Y no bien arrancado el año, se la pudo ver a Homs en una fiesta de Año Nuevo en la playa, bailando divertida con amigas. Y es que Homs no solo es una de las personalidades qué más invitaciones a fiestas y lugares recibe, si no una de las que tiene el cachet más elevado: es una de las celebridades mejor pagas de la temporada esteña, superada quizás solo por Pampita y Wanda Nara, quienes también se encuentran agitando la escena esteña.

Camila Homs, disfrutando del Año Nuevo en una fiesta exclusiva en compañía de amigas.

La modelo no solo disfruta de Punta del Este por la noche. De día alterna su rutina entre pasar el tiempo con sus hijos cerca del agua, y comer en la playa en lugares exclusivos como Roll and Rock. Sin embargo, Homs ocupa la centralidad no solo por su belleza o su fama, sino también por los escándalos que ha venido protagonizando recientemente. De hecho, en aquella fiesta fue filmada arengando un cantito contra la cantante Tini Stoessel. Homs sacó su celular y comenzó a filmar a la multitud que coreaba a su favor.

Y es que Holms y Stoessel son las rivales del conflictivo triángulo de quien también forma parte la ex pareja y padre de los hijos de Homs: el futbolista de la selección, Rodrigo De Paul, quien está en pareja actualmente con Tini Stoessel y hace días denunció a Homs por calumnias e injurias.

Días atrás, el escándalo alrededor de Homs sumó un nuevo capítulo, luego de que se filtrara el audio de su padre y ex suegro de De Paul, Horacio Homs, donde realizaba duras declaraciones contra el futbolista. “Ya me tenés podrido hijo de p... Voy a salir yo a hablar de vos en los medios sobre las fechas, la plata que robabas de mi casa cuando vivía en Puerto Madero y que le robabas a Camila todos los ahorros”, disparó Horacio Homs en el audio. Ya sea por su imagen, su personalidad, o los escándalos que la rodean, Homs se ha vuelto sin duda una de las personalidades estelares de Punta del Este en este verano.