Eugenia Suárez: telenovela China

Desde pequeña, con sus protagónicos en las series de Cris Morena, Eugenia “La China” Suárez se ganó un lugar como actriz. Pero hoy ya no actúa, sino que es noticia por el espectáculo de su vida privada. Desde el conocido “Wandagate”, Suárez se vio envuelta en escándalos, acusaciones cruzadas y declaraciones por redes sociales. Y aunque buena parte de las polémicas en las que se ve envuelta parecen fogoneadas por ella misma, la crítica y el juzgamiento por parte de algún sector de la prensa es despiadada al punto de que, en el último tiempo, se llegó a a cuestionar su rol como madre.

Luego de seis años, en 2021, “La China” se separó del padre de sus hijos más pequeños, el actor chileno Benjamín Vicuña, y poco después comenzaron los rumores de un affaire -consumado o no- con el futbolista Mauro Icardi, esposo de Wanda Nara. Rápidamente sus relaciones amorosas la posicionaron en la agenda mediática y trajeron a la memoria otra separación entre famosos -en este caso, definitiva- que ella habría originado con su modus operandi: la de Vicuña con Carolina "Pampita" Ardohain.

Meses después un nuevo amor surgió. Thomas Tobar, conocido como Rusherking, es la nueva pareja de la actriz. Y, esta vez, la críticas llegaron por la diferencia de edad ya que el trapero tiene 22 años.

Descargo. Durante mucho tiempo, Suárez evitó responder y decidió seguir compartiendo fotos de su vida cotidiana y sus nuevos proyectos. Con viajes al exterior, donde grabó una película que se estrenará en agosto, y presentaciones en la versión uruguaya del programa “The Masked Singer”, la ex Casi Ángeles mantuvo sus redes activas, pero después de recibir críticas por su nueva relación realizó una serie de publicaciones en sus cuentas de Instagram y Twitter.

La actriz se refirió al “hostigamiento” del que es víctima y compartió un hilo que mostraba diferentes situaciones en las que se referían a ella. “Es difícil para mí verlo porque, aunque a veces diga que las cosas no me afectan, o tenga una coraza muy grande, porque no me queda otra, es feo, es doloroso, me siento avergonzada”, expresó.

A través de Twitter también contestó a las críticas que recibió por su rol de madre por unas fotos en las que se la ve a saliendo de un hotel con su nueva pareja. “Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por ‘trabajo’). Hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más”, escribió.

El show continuará.