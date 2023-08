Ezequiel Campa: "Milei me mandó un mensaje sin entender que Dicky del Solar era un personaje"

“Cuando hice un video de Dicky del Solar, diciendo que el aborto era un asesinato, Javier Milei me mandó un mensaje, sin entender que no era en serio. Fue doble patinada. Primero, por no darse cuenta que era un personaje, y la segunda diciéndome 'muy bueno lo que decís'. No le contesté, pero lo hice monólogo", contó Ezequiel Campa, el standupero que es famoso en redes por su personaje, donde encarna a un rugbier hueco y machista.

Por ese personaje, ha recibido justamente mucho odio en redes: “Hagas lo que hagas, vas a encontrar a algún resentido que critica. Las críticas me molestan, dependiendo de cómo me agarren. Hay una cosa de que si sos famoso, tenés que bancártela, ¿y por qué? Mi trabajo no incluye bancarme que alguien me bardee. Muchas veces se confunde la crítica con la opinión", contó el actor.

“Siempre me dicen que debería hacer personajes en el teatro. Yo le tengo mucho prejuicio a eso porque me parece que es muy difícil lograr en el teatro lo que se logra en un contenido pensado para las redes. Se puede, hay gente que lo hace, pero a mí me pasa con Dicky del Solar que está muy guionado y casi no respira cuando habla. Lo he probado en un micro teatro y te juro que no está bueno. Yo soy muy auto exigente y me divierte mucho hacer stand up, es lo que hago y alcanza. El estilo de humor es el mismo”, explicó Campa en El Disparador (Delta 90.3), en la previa del reestreno de su nuevo show, "Sí, pero no", en el Teatro Maipo el 9 de septiembre.

”’Sí, pero no’ es un show de stand up que estrené el año pasado y lo venía haciendo en distintos teatros. Gracias a dios nos fue muy bien y ya se nos venían agotando las entradas desde hace varios meses. Y decidimos dar casi un salto al vacío porque el Teatro Maipo es una cosa que yo no lo puedo ni creer, así que a partir del 9 de septiembre voy a estar ahí”, repasó el humorista

“Los guiones los armo de forma desprolija, pero cuando necesito estrenar un espectáculo y quiero armar algo que tenga un devenir, ahí trabajo con Mariana Gianela, que es directora de teatro, ponemos todo en el piso, enganchamos una cosa con otra y ahí empieza a aparecer el show. Por lo general, hago lo que sea con mis historias, las hago propias, ajenas. Muchas de las cosas que digo en el escenario las he presenciado, las he vivido y las convierto en material. Y lo que es más duro es cuando la gente no se ríe con material nuevo que estás probando. Es como una decepción", contó Campa.

“No sé muy bien qué es la inspiración. Hace tantos años que lo hago, que es como una cosa automática. Me cae una idea y digo que acá se puede hacer algo, lo anoto y trato de convertirlo en algo que funcione en el escenario. Igual creo que los temas son casi siempre los mismos, tanto en el stand up como en el cine y la literatura. Se habla del amor, del sexo, la muerte, la guita, el paso del tiempo”, concluyó.

por R.N.