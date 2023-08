Por qué no son seguros los sorbetes de papel

En un estudio científico realizado en Europa, se observó la presencia de sustancias químicas sintéticas y potencialmente toxicas en pajitas y sorbetes. El informe fue publicado en la revista 'Food Additives and Contaminants' y es el primer análisis de este tipo realizado en el viejo continente y sólo el segundo en el mundo.

Los investigadores, oriundos de Belgica, analizaron 39 marcas de sorbetes en busca del grupo de sustancias químicas sintéticas conocidas como perfluoroalquiladas (PFAS). El estudio, halló este componente en la mayoría de las pajitas analizadas, sobre todo en las de papel y bambú.

Los PFAS se utilizan para fabricar productos cotidianos, desde ropa hasta sartenes antiadherentes. Sin embargo, los especialistas advierten que son potencialmente nocivos para las personas, la fauna y el medio ambiente. Se descomponen muy lentamente con el tiempo y pueden persistir durante miles de años en el medio ambiente, una propiedad que ha hecho que se les conozca como "sustancias químicas para siempre."

"Las pajitas fabricadas con materiales vegetales, como el papel y el bambú, suelen anunciarse como más sostenibles y ecológicas que las de plástico", afirmó el investigador doctor Thimo Groffen, científico medioambiental de la Universidad de Amberes, a la agencia Europa Press."Sin embargo, la presencia de PFAS en estas pajitas significa que eso no es necesariamente cierto", añadió el académico.

Los sorbetes “reciclables”, que se obtuvieron principalmente en supermercados y restaurantes de comida rápida, se sometieron a dos rondas de pruebas de detección de PFAS. La mayoría de las marcas contenían dieciocho tipos de PFAS diferentes detectados en total. Este componente esta asociado a una serie de problemas de salud en la población, como una menor respuesta a las vacunas, enfermedades tiroideas, aumento de los niveles de colesterol y daños hepáticos

Según el estudio, las concentraciones de PFAS en los sorbetes eran bajas y, teniendo en cuenta que la mayoría de la gente suele utilizar sólo ocasionalmente, suponen un riesgo muy limitado para la salud humana. Sin embargo, los PFAS pueden permanecer en el organismo durante muchos años y las concentraciones pueden aumentar con el tiempo.

El PFA más comúnmente encontrado es el ácido perfluorooctanoico (PFOA) que está prohibido en todo el mundo desde 2020. También se detectaron ácido trifluoroacético (TFA) y ácido trifluorometanosulfónico (TFMS), estos ácidos son muy solubles al agua por lo que podrían filtrarse de las pajitas a las bebidas.En la actualidad, un número creciente de países han prohibido la venta de productos de plásticos, como los sorbetes para beber, y las versiones de origen vegetal se han convertido en alternativas populares.

"Pequeñas cantidades de PFAS, aunque no son perjudiciales en sí mismas, pueden sumarse a la carga química ya presente en el organismo", advirtió Groffen y concluyó que "la presencia de estos ácidos en las pajitas de papel demuestra que no son necesariamente biodegradables. No detectamos ningún PFAS en las pajitas de acero inoxidable, por lo que aconsejaría a los consumidores que utilizaran este tipo de sorbetes o simplemente que evitaran utilizarlas"