Por qué la mitad de los embarazos no son intencionales

En un informe titulado “Visibilizar lo invisible”, se señaló que cada año se producen 121 millones de embarazos no intencionales en el mundo, lo que equivale a más de 330.000 por día, según cifras recogidas entre 2015 y 2019. La mayoría de esos embarazos no son deseados y el 61 por ciento son interrumpidos.

Según un informe realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), uno de cada dos embarazos en el mundo no es planeado y la mayoría de esas gestaciones no buscadas terminan en abortos. Por otra parte, según la ONU, el 45 por ciento de todos los abortos se proceden de manera insegura. A su vez, el mismo organismo estima que esta práctica es responsable de entre el 5 al 13 por ciento de todas las muertes maternas registradas.

“Es uno de los motivos por los que llamamos al reporte “Visibilizar lo invisible”. Hasta hace poco no existían los datos de estimaciones a nivel de países sobre la incidencia de embarazos no intencionales. Solo ahora conocemos las tasas. Como sociedad, se asume que las mujeres quieren tener hijos y si verdaderamente lo desean o no, no importa. La sociedad espera que las mujeres se conviertan en madres”, declaró Rebecca Zerzan, editora del trabajo al portal BBC Mundo.

“Entonces uno de los motivos por el que este es un tema tan nuevo es que, hasta ahora, a la mayoría de las mujeres simplemente no se les preguntaba sobre sus intenciones y sobre qué quieren para sus cuerpos y para su futuro”, detalló la investigadora de UNFPA y agregó: “En general, este tema es visto desde una perspectiva moral: una mujer tomó malas decisiones, quedó embarazada y deberá hacerse cargo. O es una situación triste: la mujer fue violada y quedó embarazada. Cuando lanzamos el informe también algunos decían que se trataba de un tema de responsabilidad personal”.

En el reporte, se detalló que en los lugares donde las mujeres no tienen el poder de decidir si quieren quedar embarazadas o no, se tiende a haber peores niveles de equidad de género y de desarrollo. A nivel global, las condiciones que llevan a mujeres y niñas a quedar embarazadas sin elegirlo son diversas como la exposición a la violencia sexual, las barreras al acceso a la educación, freno al empoderamiento económico y la falta de información sobre salud reproductiva.

En estudios realizados en Estados Unidos y en Brasil, se indico que el costo para los sistemas de salud en esos países alcanza los miles de millones de dólares y se describío:"Una mujer que atraviesa un embarazo no intencional tendrá costos de salud materna, costos si ese embarazo se complica, gastos relacionados con el nacimiento. También tendrá una tasa más alta de mortalidad materna. Y las mujeres que no quieren continuar con el embarazo podrían tener costos aún más altos para los servicios de salud, ya sea hacerse un aborto o, si debe interrumpir su embarazo de forma no segura, con un mayor riesgo de mortalidad o de discapacidad".

“Recién en 2015 empezamos a intentar medir la autonomía corporal de las mujeres. Los datos más recientes muestran que en 68 países en todo el mundo, el 25% de las mujeres informan que no pueden decir que no al sexo. Es decir, que un cuarto de las mujeres en los lugares que analizamos sentían que no podían negarse a tener sexo. Ya sea que fueran dependientes económicamente o socialmente de una pareja o que sintieran presión de su familia política, sentían que no podían elegir, así que ese es un factor importante”, señaló Rebecca Zerzan.

En la investigación, se incluye un informe sobre embarazos de adolescentes. “Se suele asociar al embarazo de adolescentes con jóvenes que actúan de forma imprudente y que toman malas decisiones, pero en realidad cuando miramos las cifras de embarazos de chicas entre los 15 y los 19 años, vemos que la gran mayoría de esos embarazos ocurren en el contexto de un matrimonio o una unión formal. Muchas son novias infantiles. Saber que no pudiste tomar la decisión reproductiva más relevante en la vida de una mujer tiene un impacto tremendo. Todas las decisiones que tomará esa mujer por el resto de su vida podrían estar teñidas por esa situación, y sus opciones se reducen”, sostuvo la autora del reporte al medio británico.

Según la investigadora, los efectos en los niños que nacieron de embarazos no deseados es un tema a investigar y destacó: “No hay mucha información al respecto, pero hay algunas investigaciones que muestran que podrían estar menos vacunados y que su madre en general tuvo menos chequeos prenatales, lo que puede resultar en cosas como bajo peso al nacer o un desarrollo físico más lento. El informe concluye que la solución a esta crisis no es simplemente dar más acceso a mejores métodos anticonceptivos, sino lograr la igualdad de género. Ciertamente, tener un mayor acceso a mejores métodos anticonceptivos es parte de la solución, pero eso solo no va a eliminar los embarazos no intencionales, porque en gran parte estos son el resultado directo de una capacidad limitada de poder elegir”.