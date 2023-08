Fiestas ochenteras: un revival intergeneracional en las pistas

“Al salir de la cuarentena, muchos boliches de culto que promovían en sus fechas la música de los ochenta no volvieron abrir. En esa época nació la Fiesta Freedom, un evento itinerante en modalidad de fiesta para que el público pueda bailar y disfrutar de los clásicos de los 80´s, tanto nacionales como internacionales, en distintos espacios de la escena porteña. El éxito de nuestra propuesta permanece y se incrementa todos los meses”, detalló DJ Notorious, que junto DJ PurpleRain fundaron la Fiesta Freedom (@fiesta_freedom), la primera fiesta itinerante pospandemia de temática ochentas de la metrópolis porteña.

“Duran Duran, Depeche Mode, The Smiths, Inxs, New Order, David Bowie, Iggy Pop, B-52, Blondie, Madonna, Prince, Billy Idol, The Clash, A-ha, The Ramones, Pet Shop Boys, Erasure, Culture Club, Siouxsie and The Banshees, The Police, Queen, U2, Michael Jackson y The Cure, entre otros, son las presencias estelares en nuestro set list”, aclaró el responsable de la Freedom, nombre que homenajea a la canción del genial cantante británico George Michael y añadió: “Además ofrecemos la vertiente local de la época, encabezado por Soda Stereo, Virus, Sumo, Charly Gárcia y muchos más”.

En la actualidad mundial, la música de los ochenta se encuentra en vigencia para todo tipo de público, que une de forma transversal todas las edades. Es un fenómeno internacional que se puede constatar con los line up de los más prestigiosos festivales musicales. Desde el Lollapalooza hasta el Primavera Sound, se pueden observar la presencia de bandas emblemáticas de esa década o que nacieron en esos años, como los referentes clásicos del postpunk británico The Cure o los paladines del rock alternativo norteamericano Jane´s Addiction.

Por otro lado, el fenómeno musical también disparó su modalidad clubbing en distintos rincones de la ciudad de Buenos Aires. Tanto la Fiesta Freedom, que se realiza dos veces al mes, o las fiestas Back to the 80, Fiesta de los 80 y Retrowave son algunas de las opciones que puede encontrarse en diversos clubes, espacios culturales o discotecas. En todas estas propuestas, se pueden observar las coincidencias musicales en su temática, pero sobre todo en la condición etaria de su público.

“Es una realidad que, en nuestra fiesta y en las otras de su estilo, asisten un público muy variado y de casi todas las edades, a partir de los 18 años. En la pista de baile de nuestro evento vienen personas que vivieron la década de los 80 y 90, y también aquellos jóvenes que no transitaron esas épocas y buscan vivirlas a través de la música de la Freedom”, explicó DJ Notorious y agregó: “La Casa de Luca Prodan, La Cigale, el Club Cultural Matienzo, Espacio Arkham, Melonio, entre otros, fueron espacios que recibieron nuestra propuesta musical en su pista y escenario. En todo momento vimos que el público era intergeneracional, de 18 a 50 años, aproximadamente”.

“La música evoca recuerdos y los sentimientos asociados a ellos desde lo más profundo. Para mí haber podido disfrutar de esta música desde finales de los ochenta, que por edad es la época en que comencé a disfrutar de la noche de Buenos Aires, es clave. Los ochenta y noventa marcaron un antes y un después musicalmente hablando en mi vida”, expresó Florencia Fracas, psicóloga y concurrente a fiestas de esa temática, y agregó: “Los diversos géneros musicales marcaron a muchas generaciones. Electro, new wave, post punk, pop rock, punk rock, synthpop, glam, en fin, una diversidad colorida y creativa que aún hoy sigue generando adeptos”.

Esta movida nostalgie actual, también permitió rescatar la magia de otros espacios y discotecas legendarias de los ochentas. “Se ha hablado de muchos espacios como Cemento, el Parakultural o Café Einstein, pero Palladium tenía ciertas cualidades que lo distinguía bastante del resto. La estética, en esa época, lo definía como el lugar más grande del under, donde se cruzaban los famosos de la televisión. Tenía una apertura a la disidencia, que, si bien no era un lugar LGTB, estaban aceptados y convivían diversas tribus en forma armónica”, señaló Francisco Novick, realizador del documental "Una Noche en Palladium", de próximo estreno, y agregó: “El cambio de época de cómo se vivía la noche en los '80, influyó en sus dueños Juan Lepes y mi padre. Inspirandose en el movimiento new wave neoyorquino y británico”.

"Es muy atractivo escuchar la música a un volumen atronador, en sus versiones originales y sin cortes comerciales, como sucede en la radio.Para los grandes, que escuchamos esta música hace 30 o 40 años, esta muy bueno descubrir que los más jóvenes y veínteañeros se sepan estas canciones y las consideren clásicos de la música", señaló Andres Accorsi, historietista y asiduo visitante de fiestas de los 80 y agregó: "Lo que a nosotros nos resultaba una novedad en aquellos tiempos para los jóvenes es una elección de gusto musical actual. A cualquiera que le gusta la música se siente bien con el sonido de los ochentas, tiene buen ritmo, buenas letras, despierta alegría y genera encuentro, hace bien al alma".

El sábado 26 de agosto, uno de los escenarios más referenciales de la música alternativa nacional cumple su 25 aniversario. La Cigale fue la propuesta que un grupo de melómanos que llevaron a cabo un espacio musical para el encuentro de bandas y solistas con su público. Ubicado en la zona del microcentro, en 25 de mayo 597, diversos artistas de los 80 y 90 pasaron a dejar sus canciones impregnadas en las paredes del sitio y en su concurrencia. La etapa solista de Gustavo Cerati, Charly Garcia Palo Pandolfo, Leo García, Carca, Rosario Blefari y Francisco Bochatón estuvieron allí, arriba de la tarima, con su voz. También bandas del pop indie y electrónico de la época como Volador G, Íntima, No lo Soporto, Proyecto Verona, Adicta, Interama, Tan Bióníca y Miranda!.

"La Cigale nació de un encuentro entre siete amigos. Tres franceses, un suizo y el resto eramos argentinos. Decidimos abrir un bar apuntando al artista, con bandas en vivo, exposiciones artísticas y djs. En sus inicios, salimos de la mano de la revista Inrockuptibles, por una socia en común, y se genero un vinculo con el público a través de un dossier de salidas llamado la guía Inrocks. La idea primaria era un espacio nocturno para el arte que, aprovechando que estábamos en el microcentro y cerca de oficinas, estrenábamos los primeros happy hour de la city", rememoró Gustavo Subiza , uno de los socios de La Cigale, y concluyó:"Venimos de los 80, amamos esa música y así nació la idea de hacer un bar. Cuando vine a capital y salia a tocar, los lugares te pedían vender cierta cantidad de entradas y a veces no te llevabas nada. Un delirio. Por eso, creamos La Cigale para resguardar al artista y nos gusta que existan eventos como la Fiesta Freedom que trasciende las generaciones con la música que amamos".