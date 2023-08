La pista Charlotte Caniggia en el caso Pérez Algaba

Parecía caso cerrado. Sin embargo, el crimen de Fernando Pérez Algaba se está convirtiendo en una fuente inagotable de novedades que le suman incertidumbre a la causa. Desestimados los nombres de varios barrabravas de Boca Juniors, ahora es el turno de Charlotte Caniggia (30), a quien uno de los principales imputados del asesinato, Horacio Mariano Córdoba, comisario de la Policía de la Ciudad, incluyó en su declaración tras asegurar que uno de los inmuebles clave donde el comerciante baleado y descuartizado realizaba sus actividades era propiedad de la hija del ex futbolista Claudio Paul Caniggia y de Mariana Nannis.

Para el entorno de la modelo, sin embargo, la jugada de incluir un nombre mediático como el suyo en la investigación solo busca embarrarla.

Según la transcripción de la declaración, el comisario Córdoba afirmó que “conocía a Pérez Algaba porque le había dado 3.000 dólares para una inversión en criptomonedas, suma por la que se comprometió a devolverle un interés mensual, algo que nunca ocurrió”. Aquella vez conoció su oficina “muy ostentosa”, en la que asegura que “había muchas computadoras y chicos haciendo trading”.

Según el declarante, supo por dichos del propio Fernando que “la oficina se la había prestado Charlotte Caniggia”.

Ante semejante impacto mediático, el abogado de la familia Pérez Algaba, Javier Baños, inmediatamente le solicitó al fiscal Marcelo Domínguez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Lomas de Zamora, “que la señorita Charlotte Caniggia sea convocada como testigo en la causa, para que pueda aclarar su situación”.

Contactado por NOTICIAS, el letrado argumentó: “Córdoba, en su carácter de imputado, comenzó a tirar basura para todos lados con tal de desincriminarse, y entre toda la basura que revoleó, dijo que Charlotte le facilitó, prestó o alquiló un departamento a Pérez Algaba donde tenía toda la estructura montada para los negocios de la criptomoneda". El abogado explica: "Entonces, como me ofrece la ley, llamarla a declarar es al solo efecto de desmentir o no los dichos de Córdoba. Es una suerte de evacuación de cita de lo que dijo este imputado que encima está preso. Ella no está citada a indagatoria, solo citada como testigo”.

Sobre la obligatoriedad de presentarse a declarar, Baños aclara: “Nadie la está vinculando ni incriminando. Sólo que es nombrada por uno de los imputados y hay que evacuar esa cita. Es una mera formalidad. Y lo que ella diga puede ser esclarecedor o no. Si dice que no sabe nada, que no lo conoce y que no tiene nada que ver con él, tema terminado; ahora, si declara algo que se desconoce o genera dudas, su testimonio puede abrir una línea de investigación que puede aportar algo o mucho a la causa”.

Cabe resaltar que el nombre de la mediática modelo y cantante surge por la declaración que realizó Horacio Córdoba, quien trabajaba hasta el momento del crimen dentro de la Subsecretaría de Tecnología e Informática del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.

A su cargo tenía el monitoreo de los efectivos y móviles de la fuerza porteña. Córdoba está acusado de asistir al principal sospechoso, Maximiliano Pilepich, quien, según la investigación, fue quien le disparó los dos tiros que terminaron con la vida de Pérez Algaba.

El fiscal del caso, Marcelo Domínguez, deduce que el comisario le facilitó a Pilepich el celular con el que se comunicó -desde el 18 de julio pasado, el día que lo habrían asesinado- con sus cómplices, entre ellos, Nahuel Vargas, también detenido la semana pasada. Tal teléfono pertenecía a una partida adjudicada a la cartera de Seguridad porteña.

Más misterio.

Por su parte, Alejandro Cipolla, abogado de Charlotte, habló con NOTICIAS sobre la instancia en que se encuentra su defendida: “Se presentará a declarar sin problemas”. Mientras esperaban al cierre de esta edición la citación formal, agregó: “Imagino que Pérez Algaba habrá mencionado el nombre de Charlotte Caniggia como para darle más identidad y credibilidad a su negocio turbio, como es el de los traders. Entiendo que Córdoba debe estar repitiendo lo que recuerda para desvirtuar la causa o correr el foco de investigación”.

Sobre la posibilidad de que el inmueble donde Pérez Algaba realizaba sus operaciones bursátiles y financieras sea de Caniggia, Cipolla la desmiente categóricamente: “Es absolutamente falso. Pero en caso de que fuera cierto, tampoco la vincula al homicidio ni a la causa. Sé que circula por ahí una foto de este 'Lechuga' con el padre de Charlotte, Claudio Paul Caniggia, pero este tipo de personajes se sacan fotos con todos los famosos posibles para después chapear en sus redes sociales. Fernando era un personaje conocido dentro de lo que es Puerto Madero y la venta de autos. Seguramente cenó con Caniggia, que todos sabemos que es una apasionado de los autos, y nada más. Pero de ahí a tener una relación o un vínculo comercial con Charlotte, es absurdo”.

¿Entonces es falso el dato de que Charlotte le prestó una oficina a Pérez Algaba? Su abogado, como puede verse, abre el paraguas: aún si fuera cierto, no la vincula a ella con el caso.

Consultado sobre los rumores que vinculan a Pérez Algaba con el novio de Charlotte, Roberto Storino Landi (38), el mediático letrado comenta: “Si las investigaciones muestran que Pérez Algaba tenía relación comercial con Storino Landi, entonces que lo llamen a declarar también a él. Yo represento legalmente a Charlotte y todo lo que tenga que ver con su buen nombre". Y concluye: “Sospecho que van a seguir incluyendo a más famosos con tal de dilatar los tiempos y ensuciar la investigación en todas sus instancias”.

Hasta el momento, por el delito de “homicidio cuádruplemente calificado por el uso de arma, alevosía, codicia”, están detenidos el mencionado Córdoba y los presuntos autores materiales Pilepich y Vargas, a quienes se les añadió también el “falso testimonio”. Los otros detenidos son Luis Contrera -recibió el cuerpo en su hogar-, Flavia Lorena Bomrad -amante de Pilepich-, Matías Gil -socio de Pilepich- y Fernando Gastón Carrizo -encargado de la seguridad del departamento de Pilepich-, todos testigos del crimen y partícipes necesarios en la eliminación de pruebas. Por su parte, el juez Monelos le concedió la libertad a Blanca Gladys Cristaldo, imputada por esconder en su casa de Moreno a Pilepich mientras era buscado por la policía.