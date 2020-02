Fenómeno podcast: las claves de un furor

La herencia de algunas de las características de la radio, el medio de broadcasting más antiguo, se combinó con el método que rige el entretenimiento en esta era, el streaming, y creó un nuevo formato que se volvió furor: el podcast, un archivo de audio que se distribuye a través de plataformas digitales. Pero su esencia y perspectivas son totalmente distintas: el podcast apunta a temáticas puntuales, más de nicho y es on demand. Tal vez eso explique cómo se construye su audiencia. Según “Encuesta Pod”, una encuesta colaborativa organizada por “Podcaster@s” (una comunidad de productores y amantes del podcast en toda América Latina), el 39% de los oyentes tienen entre 25 y 35 años, seguido por un 28% que tiene entre 35 y 45. Un poco más de la mitad, un 55% completó una carrera de grado. “Creo que lo más importante es pensar el podcast como una alternativa que viene a traer cierta diversidad muy necesaria a lo que es el ecosistema de medios. Los podcast más escuchados dicen mucho de cuáles son los intereses de la gente que escucha este tipo de contenido: si tenés cierto tipo de ideología la búsqueda de contenidos generalmente no te lleva a los medios mainstream o tradicionales sino a medios alternativos”, explica a NOTICIAS Luciano Banchero, cofundador de “Posta”, la primera productora de podcast de Argentina.



A la carta. Historia, filosofía, sexualidad, feminismo, cultura pop. La variedad de temas que ofrecen los podcast es innumerable y se producen en distintos formatos, siendo la charla el preferido -con un 78%-, seguido por el modo documental/narrativo con un 53% y por los ciclos de entrevistas con un 51%, según “Encuesta Pod”. La mayoría de los oyentes los escuchan para entretenerse y para aprender cosas nuevas, y los consumen mientras hacen tareas del hogar o cuando viajan (un 53% eligió estas opciones).

“Todos estamos acostumbrados a la cultura del streaming, de disfrutar de contenidos on demand. Y los podcast llegan para ocupar un sitio que no pueden tomar ni las películas ni las series, sino que nos permiten disfrutar de contenidos mientras tenemos la vista y el cuerpo ocupado en otra actividad, como correr, hacer ejercicio, viajar al trabajo o manejar”, señala a NOTICIAS Tomás Balmaceda, filósofo y periodista especializado en tecnología y cultura pop. Pero además, en el último año Spotify hizo una fuerte apuesta al formato, compró empresas de producción y de distribución de podcast, y eso hizo que más personas lo conocieran. “Ese estímulo sirvió para que en países como Argentina se multiplicara la oferta de buenos podcast. Aunque como en todo nuevo formato encuentra primero a su público en lo que podríamos llamar ‘early adopters’, no dudo que pronto habrá cantidad de oyentes en todos los cortes etarios. Y eso también aumentará la diversidad en temáticas”, agrega Balmaceda.



Un éxito dentro de los diferentes géneros son los podcast que hablan sobre películas y series, en donde analizan y comentan producciones que fueron furor como “Games of Thrones”, “El cuento de la criada”, “Friends” o las películas de “Marvel”. De hecho, en la encuesta consultada, un 41,5% escucha podcast de este tipo. Entre los preferidos también están Historia (49%), Arte y entretenimiento (41%), y Tecnología (37%).



Negocio. Es común escuchar que cualquiera puede hacer un podcast e incluso una parte del mercado está captada por podcasteros amateurs. Es que para un producto sencillo solo se necesita un buen equipo de audio -micrófono y programa de grabación en una computadora-, un hosting en el que se carga el audio y una plataforma en la que se difunda. Así, una gran parte de personas puede acceder a la posibilidad de difundir su mensaje o contenido. Pero en proyectos más ambiciosos, donde hay una profesionalización, se ponen en juego muchas más instancias de trabajo, como la pre- producción y producción de entrevistas, escritura de guiones, edición y estrategias de marketing. Allí es donde aparece la cuestión de la rentabilidad, y hay, principalmente, dos maneras de financiar un podcast: a través de la audiencia o a través de la publicidad.

Dentro de la primera opción hay herramientas que permiten la monetización como pedir a los oyentes que hagan un aporte mensual, pudiendo ofrecerles o no un servicio extra -como descuentos en otros productos-. También existen plataformas de “crowdfunding” (un método de financiamiento colectivo), como Ideame o Patreon.

El otro mecanismo para generar ganancias es la publicidad, más utilizado en programas que consiguen cierta popularidad. Aún en Argentina no hay métricas y estadísticas sobre el dinero invertido en podcast, pero en Estados Unidos la empresa “IAB” realizó el estudio “Podcast Ad Revenue Study”, en el que analizaron cuánto dinero le destinaban los auspiciantes a esta nueva forma de consumo cultural. Así, en su último informe publicado a mediados del 2019, concluyeron que el mercado de publicidad en podcast en 2018 fue de US$ 479 millones y estimaron una proyección de US$ 678 y US$ 863 para el 2019 y 2020, respectivamente.

En “Posta”, la productora cofundada por Banchero, buscaron una vuelta más al negocio publicitario: se asocian con diferentes marcas y les producen podcast. Algunas de las empresas que incursionaron en esto fueron HBO, RedBull, Microsoft, y Motorola. “Para tener un ingreso antes creo que el objetivo tiene que ser construir una audiencia y diría que eso es hasta más difícil. Creo que los podcast tienen un potencial de construcción de audiencia y de creación de comunidad que es muy grande por esto de que son una alternativa, de generar la fidelidad de la audiencia, de hacerlos sentir parte, de hablarles de una manera más íntima”, señala Banchero.

Así, cada vez más jóvenes se suman al boom de los podcasts como oyentes y también como productores, llevando sus curiosidades e intereses al aire on demand.