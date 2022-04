Gastón Pauls: "Estuve involucrado en los días previos a la internación de Chano"

“Estuve involucrado en los días previos a la internación de Chano, me llamaron para ver de qué manera podía ayudar. En el programa de habla una ex pareja de Rodrigo, y tiene que ver con cómo los medios y la sociedad en su conjunto, que idealiza y pone en determinados pedestales a artistas. En la tragedia descubrimos el error destapando una cosa que en un momento estaba tapada y que también es una forma de esconderse de los adictos", contó Gastón Pauls.

El actor y conductor de "Seres libres", acaba de estrenar la segunda temporada de su programa en Crónica (viernes a las 22), donde aborda en primera persona el drama de las adicciones. ”Ante un programa de este tipo es difícil hablar en términos de éxito o de fracaso, más allá de que sigue siendo un programa de televisión es un servicio. Entonces se complica decir que fue un éxito para nosotros cuando en realidad retratamos algo muy doloroso. En general son todos derrotados por las adicciones de cualquier forma”, analizó en diálogo con El Disparador (Delta 90.3).

-¿Se siente satisfecho con el alcance de "Seres libres"?

-Sentimos que cumplimos con el objetivo, que era que por lo menos en un año se pudiese hablar del tema, que es justamente el otro lado de las adicciones y lo no dicho. Queríamos tratar de ver si podíamos ayudar aunque sea a una persona, y a esta altura fueron más de 40 mil los que han pedido ayuda, cosa que habla tristemente de una situación absolutamente alarmante.

-¿Hablar es empezar a curarse? ¿Funcionó así en su caso?

-Socialmente hablar es empezar a curarse y no seguir contagiando enfermedad. Contagiar información real y concreta. El segundo paso que debe pasar cualquier adicto es reconocerlo y pedir ayuda, que suele ser lo más complejo. Nosotros estamos en una sociedad donde uno escucha la palabra contagio y piensa inevitablemente en enfermedad de muerte.

-¿El adicto contagia?

-La adicción es una enfermedad social, no solo la padece quien está metiéndose merca ahora por la nariz, sino que es transversal y muchos de ellos están en lugares de poder, y no me refiero a puestos políticos, sino que tienen un lugar donde toman decisiones.

-¿Se puede curar la adicción?

-He visto chicos de 6 años tomando pasta base y el que le dio es alguien que seguramente está consumiendo también. La negación va potenciando y multiplicando la adicción. Esta enfermedad a diferencia de otras que quizá algún día te den el alta, no tiene una solución, ni remedio infalible y tiene un porcentaje de reincidencia enorme. Menos del 10% logran no volver a consumir, por eso es muy grave.

-¿Y cómo se sale?

-Hay una frase que decimos mucho en los grupos anónimos a los que sigo yendo que es: “Cuando estés harto de estar harto”, porque la adicción no tiene un fondo del pozo, y siempre se puede caer más. Lo que si te pasa que es una bendición que me ha tocado fue que te harte de seguir en la oscuridad. Yo le pedí ayuda a Dios sin tener religión.

por R.N.