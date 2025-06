Hollywood en pleno Buenos Aires

En un fascinante cruce entre el séptimo arte y las tablas porteñas, la calle Corrientes está siendo testigo de una inusual transformación bajo la magia de adaptaciones teatrales que rinden homenaje a los títulos más icónicos del cine de Hollywood. Estrenos como “Rocky”, “Pretty Woman” y “La Sirenita” demuestran que la cartelera porteña no tiene nada que envidiarle a Broadway, mientras “Mamma Mia!” consolida su éxito ya por segundo año consecutivo.



El epicentro de esta revolución escénica es Nicolás Vázquez con su audaz apuesta, “Rocky”. Estrenada el 12 de junio en el Teatro Lola Membrives, la obra se vanagloria por su fidelidad al film. Vázquez, protagonista, director y productor, diseñó un ring realista y una producción deslumbrante para recrear el derrotero del semental italiano en su épica pelea frente a Apollo Creed. En entrevistas recientes definió el alma de este proyecto con una frase que se convirtió en bandera: “Los que nos caímos y levantamos somos como él”. Su compromiso fue físico y emocional. No sólo aumentó de masa muscular y entrenó para parecerse al personaje de Sylvester Stallone, sino que además se convirtió en el capitán de un equipo enorme con liderazgo sereno. “Rocky somos todos, no hay una persona que haya tenido una vida perfecta. De eso habla esta historia”, explicó.

Amor reformulado

En paralelo, Florencia Peña encabeza “Pretty Woman, el musical”, otro de los estrenos más esperados del año. En el Teatro Astral, la obra ofrece una mirada más contemporánea sobre el clásico romántico protagonizado por Julia Roberts y Richard Gere. Peña, que venía de un resonante éxito con “Mamma Mia!”, suma aquí una interpretación renovada de Vivian Ward. La versión porteña, con canciones originales de Bryan Adams y una dirección elegante, apuesta a una narrativa que conserva la esencia del original, pero con una perspectiva más feminista. Consultado sobre este fenómeno de reversionar clásicos contemporáneos del cine en teatro y su respectivo éxito, Leo Bosio, actor de “Pretty Woman”, comenta: “Son historias que ya están instaladas en el imaginario colectivo, forman parte de la memoria emocional de varias generaciones y cuando se llevan al teatro, el público no viene a descubrir una trama nueva, sino a revivir algo que ya conoce, pero desde otro lugar, la experiencia en vivo”.

Disney live action

Otra joya de esta mixtura cinematográfica y teatral llega con “La Sirenita”, estrenada el 5 de junio en el Teatro Gran Rex. La producción despliega una escenografía inmersiva, efectos submarinos y vuelos con arneses para simular el mundo marino. Albana Fuentes interpreta a Ariel, mientras que José María Listorti y Osvaldo Laport aportan comicidad y solidez como Sebastián y el Rey Tritón, respectivamente. La obra no escatima en despliegue, el mar se vuelve tangible y los personajes animados cobran vida con gracia argentina. Estrenada en 1989, la historia ya une a tres generaciones, los padres que llevaron al cine a sus hijos y que hoy llevan a sus nietos.



Un fenómeno imperecedero es el éxito de “Mamma Mia!”. Tras sendas temporadas en Carlos Paz, Buenos Aires y Mar del Plata, el musical inspirado en las canciones de ABBA se reestrenó en el Auditorio Belgrano ya sin Florencia Peña, quien le transfirió su rol de Donna a Marisol Otero, quien ya lo había realizado en el 2012, manteniendo el furor del público. Con banda en vivo, el musical sigue encandilando con versiones encendidas de “Dancing Queen” y “Take a Chance on Me”.





Bosio, quien también participó de la seguidilla de funciones con localidades agotadas que generó la versión de “Mamma Mia!” de Flor Peña en sus primeras dos temporadas, explica: “El teatro permite una conexión más directa, presente y sensorial. Ver a esos personajes, que uno conoció en una pantalla, cobrar vida, genera un efecto especial. Como si la fantasía se volviera tangible”.



Varios son los factores que explican esta ecuación de clásicos del cine con voracidad teatral. En primer lugar, el nivel de los actores que representan a sus personajes. Sumado a la producción que elevó los estándares de calidad, que a su vez genera competitividad y una mejor oferta. Y por último, el nivel emocional que genera en el espectador un inmediato boca en boca. Saber que estas historias que marcaron vidas están en cartel motiva a verlas en vivo y. si uno puede compartirlo con sus seres queridos, lo vuelve un plan de salida.

La calle Corrientes, con sus marquesinas luminosas, historias universales y figuras del espectáculo nacional, se convirtió en nuestra Hollywood teatral. Y el público lo celebra cada noche.