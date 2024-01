Jey Mammón: regreso a los orígenes

El 26 de diciembre, tras su primera función en el Teatro Zorba de Villa Carlos Paz, Jey Mammón se desplomó en su camarín. Una mezcla de sensaciones que él resume en abrumadora emoción fue lo que hizo que la primera noche de su regreso a los escenarios fuera especial.

En marzo del 2023, Mammón fue denunciado por Lucas Benvenuto por presunto abuso sexual y, tras esta acusación, el artista se convirtió en un paria. Telefe lo suspendió y lo quitó de la conducción del programa “Morfi” y él se convirtió en un fantasma en el ambiente. Los “amigos” que antes frecuentaba le dieron rápidamente la espalda y muy pocos rompieron una lanza en su defensa. En julio, su presencia en los premios Martín Fierro fue la muestra cabal del vacío que pesaba sobre él. No sólo sus antiguos compañeros lo dejaron solo en la mesa, sino que cada uno de sus movimientos fue seguido al detalle y algunos ni siquiera se acercaron a saludarlo, cuando hasta hace sólo meses mantenían relación.

Pero tras un exilio voluntario en España, Mammón retornó para luchar contra la cancelación de la que fue objeto. “Enseguida vuelvo”, su unipersonal, es una obra nacida en ese periplo en Europa y en la que recorre cómo atravesó todos los momentos de lo que describe como una “pandemia individual” por el aislamiento en el que se encontró.

Regreso. “¿Viste cuando vas al gimnasio y te empiezan a doler músculos que no sabías ni que existían? Cuando te cancelan te duelen partes del alma que no sabías que tenías. Te morís pero estás vivo”, reflexiona el artista en uno de sus monólogos. Sin embargo, en diálogo con NOTICIAS, explica que este retorno no es una “descancelación”. “Por su supuesto que me sentí cancelado y hubo maniobras cancelatorias, pero nunca la sentí por parte del público. Sí por parte de sectores que creen ser más poderosos que la gente. Pero, a fin de cuentas, la gente elige creer, pensar y sentir lo que desea, más allá de lo que le quieran meter en la cabeza”, explica.

De la noche a la mañana, Mammón pasó de ser un artista requerido en el ambiente -que tenía tras su llegada a la pantalla de Telefe la posibilidad de seguir agigantando aún más su figura- a convertirse en “mala palabra”. “Explotó una bomba atómica”, compara él en su obra. “Perdí muchos trabajos, muchos espacios. Cuando el canal me saca inmediatamente del aire fue un efecto dominó. Había grabado un disco que no salió, me sacaron de una película que nunca se estrenó y más, pero la gente nunca me canceló”, enfatiza al tiempo que afirma que su cancelación no fue producto del veredicto del público, sino que respondió a una “decisión empresarial”.

“Yo miro para adelante. Los hechos y omisiones, como hubo en mi caso, hablan por sí solos de las decisiones que se tomaron con mi persona”, afirma. Este nuevo modo de afrontar la vida surge directamente de todo lo que Mammón debió enfrentar y tomó como un aprendizaje.

“Enseguida vuelvo” es una muestra de eso. La obra intercala monólogos del artista, en los que narra su derrotero de estos nueve meses, con la aparición de sus personajes más reconocidos, como “Estelita” o “Topu, el payaso asustador”, los que desde que comenzó como un fenómeno del under lo fueron haciendo crecer en popularidad. “Para esta temporada me traje las mismas pelucas que hace quince años a Carlos Paz. Porque no es que me estoy reencontrando con mi público de origen, ya que incluso ahora sumé nuevos, sino que, por el contrario, me estoy reencontrando con el Jey original. Hay un reencuentro con mi génesis”, cuenta. En ese sentido, la elección de Carlos Paz como lugar para regresar a los escenarios no es azarosa, ya que es en la ciudad cordobesa donde Mammón se volvió un fenómeno hace más de una década.

Además, el artista dedica un tiempo especial a agradecer a aquellas personas que cuando todo se vino abajo no le soltaron la mano. “La Negra” Vernaci es una de ellas, pero un apartado especial lo guarda para Charly García, quien, mientras Jey estaba en España, lo llamó para mostrarle su apoyo. Pero no sólo eso, el rockero le envió una canción, la cual llegó en un momento en el que Mammón ni siquiera salía de la habitación del hotel que ocupaba en Madrid debido a la situación que atravesaba y el acoso de la prensa incluso en Europa. “Escuché esa canción en loop y me inspiró. Me compré una guitarra y comencé a componer lo que ahora es la obra. Fue una catarsis”, explica.

Futuro. Mammón destaca una y otra vez que lo que más lo reconfortó de su vuelta es el reencuentro con su público y la reacción del mismo. Sus funciones son despedidas con ovaciones de pie, pero no queda sólo allí. Se han viralizado varias imágenes de sus recorridas por la peatonal de Carlos Paz en la que el público se acerca, pero con una diferencia con otros artistas: “Estoy viviendo un ida y vuelta de energía. Antes por ahí se acercaban y sólo querían una foto, ahora quieren hablar conmigo. Porque detrás de eso ahora viene algo más genuino y cercano. Incluso con historias personales como 'llore por vos' o 'recé por vos'. Es realmente muy fuerte lo que me pasa”, cuenta sobre las sensaciones de esta vuelta.

Esta situación se replica en el microclima de las redes sociales, donde a pesar de que, como suele suceder, hay comentarios violentos o ataques, Mammón decide no responder ni borrarlos, sino sólo dedicarse a responder a los mensajes de apoyo y saludos.

La salida del ostracismo podrá incluir en el futuro un potencial regreso a la tevé. De hecho, Gustavo Sofovich (ver recuadro) insiste en esa idea. Sin embargo, para Mammón todo es día a día. “Me encantaría volver a la tele, es un lugar que me hace feliz. Hoy ya no hay cancelación, hay gente que quiere que vuelva y me consta. O incluso otras plataformas como streaming. Pero más allá de eso, por lo que me pasó, ya no proyecto. Me muevo minuto a minuto”, dice.

La continuidad de la obra teatral también es una posibilidad. “Me superó las expectativas este regreso. No sólo en cantidad de público, sino también en calidad. Porque está pasando algo muy hermoso”, cuenta.

Así, nueve meses después de convertirse en objeto de una cancelación masiva que lo borró de un plumazo del ambiente, el nuevo Jey Mammón dice que con el aprendizaje de esa experiencia a cuestas está listo para seguir. “'Enseguida vuelvo' se convirtió en 'ya volví'”, resume.