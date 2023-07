La charla entre Jay Mammon y NOTICIAS está pautada para que dure un cuarto de hora, pero el músico y humorista se muestra interesado en hablar largo de la cancelación. Cuenta que en su viaje a Madrid, se quedó con una frase de Andrés Calamaro, quien le escribió para solidarizarse. “Cancelado nivel show”. Que ese mensaje fue el disparador para escribir su historia, y un puñado de canciones, que quizás convierta en unipersonal: “Cancelado”.

Noticias: ¿Lo cancelaron?

Jey Mammón: No me siento cancelado, y te explico por qué. La cancelación abarca más de una arista. Y una de las aristas más importantes tiene que ver con la gente, que es la que en definitiva te elige. Ahí no me siento cancelado. Siento el abrazo mucho más que antes. No soy un negador de la realidad tampoco. Pero prendo la tele y estoy ahí. Ser cancelado es que no estás. Yo estoy.

Noticias: ¿Qué le dicen en las redes?

Mammón: Que me quieren, me acompañan. Me hablan de mis trabajos, de “Los Mammones”, de lo que significó el programa en pandemia. También están los que se ponen en el lugar de duda, de despecho. Pero muchos no se quedan con un solo testimonio o una historia.

Noticias: ¿El medio lo canceló?

Mammón: Lo que tienen los medios y las personas que trabajan en los medios -lo aprendí ahora que estoy más frío- es que hay quien se comió un sapo, quien se deja llevar por el ruido, quien me pegó por manejarse de forma corporativa, y quien lo hizo por llevar el pan a la casa. Aprendí a no juzgar. Yo no sé cómo hubiese actuado.

Noticias: ¿Telefe lo apartó?

Mammón: Yo siento que hay cosas que son mucho más fuertes que lo que pueden hacer los canales. Que la gente siga de cerca mi historia hace que la cancelación no llegue a su cometido. ¿Hubiese sido más fácil con ese respaldo? Sí, hubiese sido más fácil.

Noticias: ¿Sintió el vació en la entrega de los Martín Fierro?

Mammón: No me dejaron solo en la mesa. Yo no sentí eso. Jessica se fue a la casa, y Rodrigo se fue a la mesa de Georgina (Barbarossa).

Noticias: ¿Por qué fue?

Mammón: Era una noche de reencuentro con algunas personas. Lejos de ser un acto desafiante, sentí que no tenía que esconderme. Y vino mucha gente a saludarme a sabiendas de que la estaban mirando. Aunque no salí en ningún plano. Y yo tampoco me puse a pasear porque soy consciente. Pero fue una cosa de ir con la frente en alto. Porque no tengo nada que esconder, soy inocente. No me volví llorando, ni triste. Y no hubo ni un conflicto en los Martín Fierro. Más allá de la foto solo. No pasó nada malo. Nadie me vino a putear.

Noticias: ¿Se enojó con periodistas y programas?

Mammón: Estoy en mediación, pero no me enojé con los medios. Yo quiero que vean todas las pruebas. Y no cuestiono lo que informaron, pero cómo lo informaron.

Noticias: ¿Su cancelación tiene un componente de orientación sexual?

Mammón: Primero hubo una denuncia falsa. Y después lo que pasó fue tan burdo, que se corrió a un debate moral. Y ahí viene la parte donde me pregunto si tiene que ver con una cuestión de mi condición sexual, y creo que sí. Pero no lo voy a debatir ahora. Primero quiero que queden las cosas claras.

Noticias: ¿Volverá a la tele?

Mammón: Sé que esto tiene un final feliz. Por el motor de la gente.

Noticias: ¿Streaming?

Mammón: Dos días antes de que todo vuele por los aires me había puesto a ver Twitch. Y se lo comenté a una amiga, que era como volver a mis orígenes. Y ella me dijo “para qué si estás allá arriba”. Pero ahora no sé bien qué es lo que quiero. El tiempo dirá.

por R.N.