La autora de Floricienta defiende las críticas del reestreno

El reestreno de Floricienta trajo una revisión de diálogos que en 2004 eran naturalizados pero hoy hacen ruido. Así, en redes sociales surgieron debates sobre guiones del programa que tenían contenido machista y homofóbico. Dos de las escenas que más circularon son una en la que Franco, el personaje de Benjamín Rojas, dice que “no es raro” porque le gustan las mujeres y otra, una en la que “Bata”, el amigo de Floricienta, dice que la batería es como la mujer: “un golpe, una caricia”.

La autora del programa, Gabriela Fiore, dialogó con NOTICIAS sobre estas discusiones. “Floricienta no es machista, en lo más mínimo. De hecho el protagonista masculino ni siquiera es un machirulo. Es un dominado por su ex mujer, por su actual novia, por su madrastra, por sus obligaciones familiares y por una empresa que no le interesa manejar. La rigidez que tiene, que es una rigidez prusiana pero que no es machismo, es lo que Florencia viene a cambiarle”, señaló.

De hecho, entiende que estructuralmente la telenovela empodera a la mujer a través del personaje de Florencia Bertotti y asegura que los textos no tienen, en general, tintes machistas. “Me sorprende este texto de Bata, yo no me lo acuerdo, y ni siquiera me parece un texto que pueda haber pasado por nuestras manos. Lo de Franco me parece que en esa época era más normal. Obviamente que está escrito hace 16 años, hay cosas que por ahí se miran hoy con una lupa que antes no se miraba. Pero las bases del programa es una chica absolutamente empoderada y con poderes”, explica a NOTICIAS. En ese sentido, las relecturas que hoy hace la audiencia en una sociedad que cambió radicalmente, ponen el ojo en estas cuestiones.

Fiore considera que no hay que perder de vista que la tira parte de un cuento de hadas que son, por defecto, tradicionales y machistas. “Pero nosotros a ese cuento le dimos una vuelta de tuerca desde la comedia y lo convertimos en otra cosa. El mensaje general que da la tira es que es una chica de 20 años, empoderada, porque se banca sola, hace su vida sola, vive una pensión, que le acaba de romper un cheque de 50 mil pesos al ‘Freezer’ en la cara. Este programa habla de eso”.



Por último, hace hincapié en que intentaron contar el universo femenino “desde un lugar de mucha sanidad” y que la base del programa, más allá de los tópicos de los cuentos, no es machista: “Al contrario: ella es una empoderada que logra cambiar lo inmodificable”, concluye Fiore.