La dura respuesta de Antonio Laje a Gustavo Sylvestre por Malvinas

Después de las polémicas declaraciones de Gustavo “el gato” Sylvestre sobre la Guerra de Malvinas, que aseguró que “perdieron una guerra en forma cobarde'', aparecieron varios repudios y respuestas hacia el conductor de C5N. Entre ellos, Antonio Laje, dedicó un momento de su programa en América para contestarle a su colega.

“Lo que decís en la televisión es brutal, no hay lugar a la equivocación, lo que dijiste es una barbaridad. No te va a alcanzar la vida para disculparte con los argentinos que dieron la vida”, apuntó Laje.

Las declaraciones de Sylvestre aparecieron después de que Eduardo Duhalde insinuara que podría haber un golpe de Estado en Argentina. El conductor tomó como válida esa posibilidad e involucró a otros dirigentes (como José Luis Espert y Juan Gómez Centurión) en supuestas conspiraciones. En ese contexto, desvió el discurso hacia la guerra de Malvinas y culpó a ex combatientes.

“Cuando tuvieron que ir a defender la Patria, que era su tarea, perdieron la guerra de forma cobarde. ¿Por qué? Se habían dedicado tanto a asaltar a las instituciones de la república, que, cuando tuvieron que demostrar en el campo, no supieron qué hacer", señaló.

En ese sentido, Laje también se hizo eco del episodio de Duhalde para contestarle a Sylvestre. “No hay ninguna disculpa posible de semejante cosa. Solo decir: ‘me equivoqué de la primera a la última palabra, no sé qué me pasó, perdí...como Duhalde, ‘tuve una pérdida de tiempo’, un brote psicótico o algo. Porque no hay disculpa posible”, expresó el conductor de Buenos Días América.

Como él, otros sectores rechazaron los dichos de Sylvestre. Ex combatientes y asociaciones de veteranos compartieron comunicados respondiendo al periodista. Frente a esto, Sylvestre intentó retractarse: "Nunca hablé de los soldados,ni de los veteranos ni de los héroes de Malvinas a los que siempre honré. Me referí a los Generales que condujeron esa guerra. Esa misma noche lo aclaré para no herir sentimientos que como clase 62 también viví y vivo aún".

por R.N.