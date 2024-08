La quita de subsidios al transporte calienta la pelea del Gobierno con CABA

"Acá el tema es que el gobierno de Milei no quiere pagar el costo político de aumentar la tarifa al sacar el subsidio", expresan desde la órbita del gobierno porteño sobre la discusión que tensiona las relaciones entre el gobierno nacional y la Ciudad, ya de por si tirantes ante las dilaciones en el pago de lo adeudado por recursos coparticipables, una negociacion inconclusa entre Luis Caputo y Jorge Macri.

Hoy el costo del viaje en el transporte publico por colectivo en las 31 líneas de jurisdicción nacional que tienen recorrido sólo dentro de la Ciudad es de $ 863, De ese importe, el pasajero paga $ 371, la Nación aporta en subsidio $ 271, y el gobierno porteño otros $ 221 también subsidiados. Desde el 1 de septiembre, si se retira el subsidio de la Nación, el gobierno de Milei debería establecer una nueva tarifa en $ 642; Jorge Macri ya avisó que mantendrá su parte del subsidio en esas líneas.

Es el Gobierno Nacional quien tiene la potestad de bajar o eliminar subsidios al transporte público de colectivos en el AMBA. Es quien define la tarifa, la habilitacion, los recorridos, etc. Desde el sector insisten en que "MIlei no puede quitar los subsidios sin corregir las tarifas". "No hay pensamiento mágico en esto, o hay subsidio o hay una nueva tarifa". Una u otra decisión son potestad plena y exclusivas de Javier Milei en este momento.

“Pero el boleto del colectivo, incluso con el subsidio que la Ciudad mantiene, podría irse hasta 800 pesos", advierte Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura de CABA. Las empresas reclaman desde hace bastante tiempo que los números no cierran, y piden equiparar el boleto con el que se cobra en varios puntos del país, donde supera los 1000 pesos. “El 55% del subsidio de la Nación que les llega a las empresas, lo aporta CABA. La Ciudad mantiene la decisión de seguir aportando el subsidio a Nación, pero no está en condiciones de hacerse cargo de los aportes del gobierno nacional. Y esto trae dos consecuencias: el aumento de tarifas en algunas líneas y la enorme confusión para los usuarios", agrega Bereciartua.

Es que la consecuencia de la eliminación del subsidio en las 31 líneas apuntadas perjudicaría a unos y beneficiaría a otros que siguen recibiendo subsidios nacionales. “Hay muchos países que no han logrado tener un sistema de transporte con un único valor de boleto, y desarmar eso es grave”, concluye el ministro porteño que tiene bajo su órbita el transporte de pasajeros, Y advierte que todavía ha discusiones en curso para tratar de llegar a un acuerdo.

por R.N.