Susana Giménez - Wanda Nara: intimidad de una confesión

En la vida de Wanda Nara los límites entre el show, el negocio y la privacidad son difusos, y el “Wandagate” terminó de confirmarlo. No solo filtró a la prensa los chats de su marido, Mauro Icardi, con “La China” Suárez, sino que también montó un espectáculo en Instagram, donde hacía publicaciones que sugerían crisis matrimonial y separación. Pocas semanas después del escándalo, volvió a reinar la calma en la pareja, hubo reconciliación y posteos amorosos en la Torre Eiffel. Sin embargo, todavía quedaba tela para cortar y Wanda decidió que era el momento de contar “toda su verdad” en una entrevista exclusiva con nada más y nada menos que Susana Giménez.

Desde que se confirmó el reportaje, el equipo que trabaja con la conductora aceleró una megaproducción que incluyó un viaje a París de Susana y todo su equipo. El primer encuentro será en el lujosisimo Hotel Ritz y sobre la entrevista, que será grabada el sábado 20, hay versiones encontradas ya que algunos dicen que se hará en esa locación y otros que se montará en la mansión de Wanda. El martes 23 de noviembre el programa saldrá al aire y, según se adelantó, no se tratará de un único encuentro entre las rubias y el plan es que pasen juntas tres días completos rodeadas de cámaras.

En el mundo del espectáculo todos repiten que Wanda no da puntada sin hilo y la revista Gente publicó que la empresaria habría pedido 50 mil dólares a cambio del reportaje. Sin embargo, los allegados de las mujeres esquivan esta pregunta y repiten que lo que se verá será “un encuentro a fondo y divertido”.

Transmisión. La megaproducción internacional está pensada para dos formatos. La entrevista se transmitirá por Telefe y Paramount Plus, que es la plataforma de streaming de Viacom y, además, se grabará un especial que solo se podrá ver por dicha plataforma. Federico Levrino, el histórico productor de la conductora, contó a NOTICIAS que “el especial estará compuesto por actividades que hagan Susana y Wanda y todo eso se grabará como si fuera material de cine”.

Según el productor, a Susana la entusiasman los desafíos que incluyen nuevos formatos y diferentes tecnologías y dijo que “es la primera en modernizarse” cada vez que él llega con propuestas innovadoras.

Desde Telefe, además, subrayaron que se trata de “una apuesta grande” y dijeron que solo del canal viajaron seis personas para acompañar a la conductora. “Es un contenido atractivo para la plataforma y una forma de promocionarla”.

Nadie quiere adelantar nada todavía acerca de los detalles del reportaje o de las actividades que compartirán Wanda y Susana. Ana Rosenfeld es abogada y amiga de la empresaria y conversan todas las mañanas. La última semana, como es lógico, el gran tema de los chats fue la entrevista. Incluso, Wanda llegó a invitarla a que viaje a París y se sume a la dupla. “No puedo adelantar mucho, pero no me las imagino sin ir al shopping. Son dos mujeres impresionantes que se conocen desde hace mucho, tienen los mismos gustos y van a hablar de todo, desde pilchas hasta lo que último que pasó”, sostuvo.

A fondo. Si Wanda se destaca por conocer las estrategias del lenguaje mediático, Susana podría ser sin dudas su gran maestra. Por eso, cuando un grupo de periodistas la abordó en el aeropuerto de Ezeiza para preguntarle en qué se enfocará la entrevista, ella respondió casi burlándose por la obviedad: “¿Qué le voy a preguntar? ¡Lo que todos quieren saber!”.

Desde que se confirmó el reportaje, las especulaciones sobre su contenido crecen entre los periodistas de espectáculos. Yanina Latorre, que fue la panelista que mantuvo conversación directa con Wanda durante todas las semanas que duró el escándalo, contó que la empresaria le había negado que Icardi aparecería en pantalla.

Sin embargo, días después trascendió que su esposo le haría un pedido de disculpas en público. “Wanda está segura de sí misma. Si hay algún responsable, no es ella. Esperémoslo (al pedido de disculpas), pero no puedo adelantar nada porque sería violar mi amistad con ella”, respondió Rosenfeld, otra figura que sabe bien cómo generar expectativas mediáticas.

La primera gran garantía que dan todos acerca de que el contenido del encuentro será “explosivo” radica en la gran relación que une a la conductora con la empresaria. “Si hablaba con alguien, iba a ser con Susana. El programa en sí tiene buena onda con Wanda desde que ella era muy chica”, cuenta Levrino, quien también tiene un buen vínculo con Nara.

La segunda garantía tiene que ver con el antecedente del 2017, cuando Susana viajó a Italia para hacer una nota con Wanda. En aquella ocasión, la empresaria recibió a la conductora en su casa, la llevó a ver un entrenamiento de Icardi y filmaron la entrevista, que se montó como si fuera una especie de cena íntima y lujosa. Hablaron de dinero, de cómo Wanda se convirtió en la representante de su marido y dieron detalles acerca de cómo iniciaron su relación.

Tan redituable es la vida privada de estos personajes que en octubre de este año, en medio del “Wandagate”, Telefe volvió a emitir el programa y explotó en redes sociales, donde algunos fragmentos se viralizaron de inmediato.

Tres años antes, en 2014, Wanda había participado de otro reportaje a fondo en el living de Susana junto a su marido de aquel momento, el futbolista Maxi López. Ahora el canal ya lanzó la promoción del encuentro a sus redes: “¡Muy pronto llega la entrevista más esperada! @Su_Gimenez y @wandaicardi27 en una entrevista exclusiva para Telefe. ¡No te la pierdas!”, publicaron desde el canal con emoji de fueguitos. La primera en compartir el post y subirse a la promoción fue, obviamente, Wanda.

Por ahora, la conductora evitó hacer mayores declaraciones sobre el “Wandagate” aunque, cuando fue consultada sobre el tema, remarcó: “Soy más amiga de Wanda”. “La vida es así. Lo que le pasó a Wanda nos ha pasado a muchas mujeres. Wanda no es amiga de ‘La China’. No creo que sean amigas. Conocidas sí, somos todos conocidos en el ambiente. Yo no le doy consejos a nadie porque a mí no me gusta que me den. A todos nos ha pasado”, afirmó.

Experiencia. Hace años que Susana abandonó su programa diario. Sin embargo, supo mantenerse vigente como una de las divas de la televisión argentina y sostiene una frecuencia de apariciones explosivas que la mantienen siempre como protagonista indiscutida de la agenda del espectáculo. Con el tiempo, consiguió ser el centro de atención como entrevistada y como entrevistadora.

Antes de viajar a París hizo escala en Miami, donde se encontró con Marley y filmaron el primer episodio de la nueva temporada de “Por el mundo”. Recorrieron la mítica calle Ocean Drive y mostraron la lujosa mansión que tenía el diseñador Gianni Versace, una de las propiedades más imponentes de la ciudad.

Susana habló de su relación con Miami, jugó a revelar conflictos domésticos con su nieta, Lucía Celasco, y adelantó que su parada siguiente era París.

El tono intimista y fresco es el que la caracterizó a lo largo de las décadas y con el que consiguió hacer reportajes que, al día de hoy, siguen sumando reproducciones en YouTube a pesar de hablar de figuras que ya no están en el centro de la escena o de escándalos de otra época. Sus notas siempre quedan como testimonio de alguna anécdota increíble o de algún blooper insólito.

En los ‘90 fue frecuente que Diego Maradona y Claudia Villafañe visitaran su living y Susana siempre siguió la historia familiar del “Diez”. De hecho, en junio del 2017, la conductora invitó a Claudia en medio de una guerra mediática feroz con su ex marido; Diego, media hora antes, había salido desde un móvil en Cuba en el programa de Luis Novaresio por América y la había destrozado.

En 2019, otra de las entrevistas con mayor éxito de Susana fue la que le hizo a Victoria Xipolitakis cuatro días después de que denunciara al padre de su hijo por violencia de género. Ese mismo año, la diva llevó a su living a Andrea del Boca, quien contó detalles sobre la denuncia por abuso sexual agravado y corrupción de menores que su hija realizó contra su padre. El asunto le generó problemas un año después, cuando el hombre señalado afirmó que iba a demandar al programa por “calumnias e injurias”.

La lista de los invitados de Susana es infinita e incluye figuras nacionales e internacionales, decididas a hablar de temas delicados o frivolidades. Este año, cuando Charly García cumplió 70 años, internet se llenó de recortes virales de las tantísimas entrevistas que el músico le dio a la diva.

A lo largo de toda su carrera Charly fue reacio a dar notas, pero a Susana jamás le dijo que no. El humorista Pedro Rosemblat, en su canal de YouTube, recopiló los mejores momentos de cada una, desde la primera que se emitió en los ‘80 hasta la última. El video ya tiene más de 120 mil reproducciones.

Nadie espera, por supuesto, que ahora Wanda dé definiciones profundas sobre la vida, el amor o el matrimonio. Este reportaje promete ser un cóctel de frivolidad, gastos desmedidos y carroña mediática. Susana, a su manera, consigue que sus invitados se sientan cómodos y muestren lo que desean (y les sirve) mostrar.