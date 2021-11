Qué significa la bandera que elevan los seguidores de Javier Milei

Javier Milei hablaría alrededor de las diez de la noche. El aire que se respira en el búnker de la Libertad Avanza es de optimismo: todos están convencidos de que su lista superará el resultado de las PASO. Los seguidores del candidato esperan emocionados. La gran mayoría son jóvenes que no superan los 30 años y muchos llevan remeras negras con un dibujo de un león y la leyenda "Milei 2021". En las puertas de ingreso hay puestos de venta con todo tipo de merchandising, pero hay uno que se destaca: la bandera de Gadsden.

Se trata de una bandera amarilla con una serpiente cascabel en espiral y en posición defensiva. Debajo del dibujo se lee la frase "Don't tread on me", que significa "No me pisotees". Se trata de un ícono del libertarismo estadounidense.

La bandera fue creada por Christopher Gadsden en el año 1775, pero que la idea de la serpiente en sí fue de Benjamin Franklin. Si bien en un principio era un símbolo referenciado a las luchas exteriores estadoundidenses, su significado fue cambiando a lo largo de los años y hoy la levantan como estandarte los seguidores de Milei en Argentina, pero también los libertarios de otros países. "Nos une, 'Don't tread on me' es un lema", subrayó un joven que hacía la fila para entrar al Luna Park, donde, además, hay un enorme y bizarro merchandasing.

por R.N.