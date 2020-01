Las trabas de Daniel Lagostena, el asesino de Érica Soriano, para publicar su libro

Un año y medio después de que fuera condenado por el homicidio de Érica Soriano, Daniel Lagostena pretende publicar un libro para insistir en su inocencia. Y, si bien hasta el miércoles 8 de enero, la publicación parecía ser un hecho, apenas se hizo pública la noticia, la familia de la víctima se comunicó con Editorial Autores Argentina -a cargo de la impresión- y el proyecto, por ahora, quedó en suspenso. “Los abogados ahora están revisando el texto. Hay que analizar varias cuestiones que son raras para ver si se continúa”, aseguró a NOTICIAS Germán Echeverría, dueño de la editorial.

Lagostena fue condenado en julio del 2018 a 22 años de prisión por la muerte de su pareja en 2010. El asesinato de Soriano captó la atención mediática durante años. Los investigadores sostuvieron que el hombre intentó consumar el crimen perfecto, ya que nunca se encontró el cuerpo. “Quiero decirles que espero Justicia. Hace ocho años que sólo digo la verdad. Yo no la maté, ella se fue”, fueron las últimas palabras del hombre en el juicio.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°9 de Lomas de Zamora no le creyó y Lagostena decidió, entonces, llevar su versión a un libro. La presentación del proyecto a Editorial Autores de Argentina se hizo en diciembre y todo parecía encaminado.

Polémica editorial. “La publicación del libro está dentro de los parámetros que engloba la libertad de expresión. Somos una empresa que brinda servicios editoriales, no es lo mismo que una editorial tradicional. Funcionamos como una imprenta. Traés tu manuscrito, lo imprimimos y te lo llevás”, explicó Echeverría. El proyecto por el que firmó contrato Lagostena costaba 20 mil pesos.

Según Echeverría, su empresa publica 600 ejemplares al año y no se revisa cada material, ya que cada autor se hace responsable de sus escritos. Sin embargo, esta vez sucedió algo diferente: ni bien se difundió la noticia del libro, la familia de Soriano se comunicó con él. Por ahora, el proyecto está en suspenso. "Por más que estemos resguardados en lo legal y por más que esté dentro de la libertad de expresión, si no nos sentimos cómodos no se hace. Nos pasó dos veces. La primera Ricardo Barreda intentó imprimir su libro y no lo hicimos. La segunda, un médico reconocido nos envió material para una publicación académica. Después nos enteramos que tenía una condena por pedofilia y no se hizo", agregó.

Además, en Editorial Autores de Argentina evalúan que el contrato sea válido. "Tenemos que ver si la persona que nos escribió es quien dice que es, si quien firmó el contrato es quien dice ser", dijo el titular y finalizó: "Diría que con todo lo que pasó es muy poco probable que avance".