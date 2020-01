Cómo es la nueva casa de Adrián Suar en Punta del Este

Después de un 2019 agitado, el gerente de Programación de El Trece y dueño de la productora Pol-ka, Adrián Suar, como hace todos los años, se instaló a pasar las fiestas en Punta del Este. Pero este no fue un verano como los anteriores, sino que comenzó a vivir su nuevo gran logro: una casa frente al mar, ubicada en “La Juanita” y valuada, según los especialistas del mercado inmobiliario local, en más de 3,5 millones de dólares.

Suar llegó a Uruguay soltero y junto a su amigo inseparable, el actor Gustavo Bermúdez. Se lo vio compartiendo momentos con amigos. Todos conocieron el nuevo gran orgullo del productor: la moderna casa que está terminando de construir a metros de la de su amigo, el conductor Nicolás Repetto.

Su paseo matutino. Durante la estancia en la costa uruguaya, casi todas las mañanas, los vecinos de la zona de “La Juanita” ven llegar a Suar al predio donde un equipo de albañiles trabaja a diario para que el productor pueda estrenar su nueva casa lo antes posible. “Se lo ve contento y con buen humor. Llega con una sonrisa enorme y no deja de quitarle los ojos de encima a cada detalle. Le marca cosas a los albañiles y, antes de irse, se para donde está la pileta y se queda un rato mirando al mar”, contó un vecino a NOTICIAS.

Suar sabe que, si bien aún faltan detalles fundamentales para poder instalarse sin quedar expuesto a los fotógrafos, lo más probable es que para mitad de año ya pueda comenzar a disfrutar de ese nuevo hogar.

La moderna construcción se levanta en un gran terreno ubicado entre la ruta 10 y el mar, del cual lo resguarda un gran médano que no llega a obstruir la vista al mar pero que protege la gran pileta que “El chueco” no aguantó sin estrenar. No solo la usó él sino que también la compartió con sus dos hijos, Margarita y “Toto”.

Suar y Repetto fueron los primeros que apostaron a una zona que, desde hace años, estaba loteada en unos 40 terrenos cuyo valor no superaba los 200 dólares el metro cuadrado. “Hoy, esas tierras están cotizando entre 1.000 y 1.500 dólares el metro cuadrado, según lo cerca o lejos que estén de José Ignacio. Así y todo, aún siguen estando por debajo de lo que cotiza un terreno en el casco de José Ignacio, aunque hay que ver por cuánto tiempo”, explicó un agente inmobiliario a NOTICIAS.

Repetto tenía su chacra pegada a la de Marcelo Tinelli, en la zona de La Boyita, pero en 2011 se la vendió a empresario Alan Faena. Luego compró otra chacra en José Ignacio en la que pasó varios veranos hasta que este año estrenó su nueva casa, a metros de la de Suar, en la que, por las tardes, se vio a su familia sobre el médano de la misma disfrutando de la vista.

La casa por dentro. La casa de Suar se construye en un terreno de 1.671 metros cuadrados y consta de dos grandes plantas. Según los valores del mercado, sólo el valor del terreno ronda los 2 millones de dólares.

En la planta inferior, de unos 400 metros cuadrados, la cual queda casi enterrada, se ubica un amplio garaje (con espacio para varios vehículos), la sala de máquinas y calderas, el lavadero, lo que será un importante gimnasio, la sala de tanques de agua y un depósito que se conecta directamente con la planta alta a través de una escalera.

La planta superior se divide en la parte cubierta y la descubierta. Al aire libre está la piscina de unos 70 metros cuadrados, unos metros más grande que la de su amigo Repetto. La misma en la que se sacó las fotos con sus hijos que compartió en su Instagram.

La parte cubierta de la construcción, de unos 150 metros cuadrados, está dividida en dos amplias alas, las que, a su vez, están unidas por un enorme living-comedor y cocina cuyo frente que da al mar es completamente vidriado. En una de las alas hay un gran dormitorio con vestidor y baño en suite y del otro lado, dos habitaciones más.

Mientras tanto, el actor ya estuvo asesorándose sobre cómo será la decoración que encargará. Sin dudas, esta será la casa de sus sueños.

Amigos y casa casi clonada. Las nuevas casas de Adrián Suar y Nicolás Repetto, además de vecinas, son muy parecidas ya que fueron construidas por la misma arquitecta. Se trata de la reconocida arquitecta brasileña, Carolina Proto dueña de Obra Prima, el estudio arquitectónico más prestigioso de Punta del Este que, entre otras grandes obras, fue el encargado de diseñar uno de los hoteles más destacados de esa misma ciudad balnearia: el Fasano, el mismo en el que se alojó el astro argentino del fútbol Leo Messi y su familia en diciembre de 2019, cuando asistió a la renovación de votos matrimoniales de su compañero y amigo, el futbolista uruguayo Luis Suárez. El estilo cuadrado de ambas construcciones, mezcla de concreto, piedras, madera y enormes aberturas de vidrio permiten una gran vista y luminocidad.