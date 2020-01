Úrsula Corberó argentinizada: sus días junto a la familia Darín

Mate en mano, Úrsula Corberó disfruta de sus vacaciones en Punta del Este junto a la familia Darín. Es que, de novia hace tres años con Ricardo “Chino” Darín, la actriz española adopta cada vez más hábitos argentinos. Empezó la temporada descansando en las playas de Pinar del Faro, un barrio privado en José Ignacio y recibió el 2020 junto a uno de los íconos argentinos, Susana Giménez. Así, en unas merecidas vacaciones después del rodaje y estreno de “La casa de papel 3”, comparte por primera vez la estadía en Uruguay con el clan Darín, ya que los años anteriores no había podido acomodar su agenda para acompañarlos. La joven pareja y Florencia Bas, madre del Chino Darín, llegaron en un avión privado, mientras que Ricardo lo hizo por un medio tradicional, el buquebus.

Relax y perfil bajo. Con el clima de su lado, la familia aprovechó el buen tiempo para hacer caminatas en la arena y meterse al mar de “La Brava”. Instalados en sus reposeras, Corberó disfrutó charlas con su suegro y trataron de mantenerse alejados de las cámaras y los testigos. Según supo NOTICIAS, a la actriz no le caen en gracia las guardias periodísticas en momentos de tranquilidad. No es la primera vez que manifiesta su malestar. En una de sus visitas a Buenos Aires, Corberó tuvo un cruce con el periodista Martín Salwe cuando salía de una obra de teatro con su novio. Cuando el cronista intentó saber si le gustaba Buenos Aires y cómo estaba pasando sus días, contestó, incómoda: "¿Si me gusta la prensa? No, nunca me gustó. Me gusta cuando me tiene que gustar, no cuando salgo del teatro, que es un momento personal". Ahora, mantiene su postura: no le pone su mejor cara a las cámaras cuando aparecen en sus momentos de relax.

Porteña. Aunque el Chino y Corberó se instalaron en Madrid, viajan seguido a Buenos Aires para que el actor pueda equilibrar su trabajo y sus vínculos afectivos. “Estoy viviendo una situación idílica en este momento, en la que paso la mitad del año en cada país y tengo proyectos de los dos lados. La familia, los amigos y los perros, en Argentina; y mi novia, del otro lado, que, por más que sea una sola persona, pesa mucho en la balanza, porque es mi compañera de vida”, había afirmado Darín meses atrás. Sin ir más lejos, antes de viajar al país vecino para las fiestas, la pareja almorzó en un restaurante de Palermo, donde los Darín tienen su casa, y Corberó realizó compras y se mostró bien predispuesta para sacarse fotos con los fans que se le acercaban.

Además, en una de sus estadías en Buenos Aires durante el 2019, la actriz española gozó de la noche porteña en una salida con las cantantes argentinas Lali Espósito y Nathy Peluso, convirtiéndose en una de las estrellas que más hacen furor en el público latinoamericano. Incluso, las fotos que compartieron de esa noche alcanzaron los 230 mil “me gusta” en las redes y varios artistas, como “Mau y Ricky” y Julieta Nair Calvo, dejaron sus comentarios (muchos de ellos, argentinos, tal como pasa en otras publicaciones de Coberó, que hizo buenas migas con la farándula argentina).

Pero la capital no es el único lugar que aprovechó Corberó. En septiembre pasó unos días en Bariloche, en otro de los viajes en “plan familia” que realizó con los Darín. “Bariloche, estoy enamorada”, había compartido la actriz en su Instagram.

Su serie, con guiños “argentos”. Conocida en Argentina por “Tokio”, el personaje que interpretó en “La casa de papel” y con el que consiguió una gran popularidad, se terminó mimetizando con el país como lo había hecho la tira de Netflix. Es que, cuando los productores captaron el gran recibimiento que había tenido la serie en Argentina, enfatizaron los guiños que habían logrado una identificación total con el público argentino. Ese plan se cristalizó cuando Rodrigo de la Serna, actor emblema argentino, se sumó al elenco y, en una de sus primeras apariciones hizo referencia a la historia entre Argentina y España: "Soy el Sudaca que vino a repatriar el oro que ustedes saquearon, hijos de puta", dice Palermo -otra referencia local-, el personaje que interpreta De la Serna. La publicidad que adelantó que un argentino formaría parte de “La casa de papel” fue protagonizada por Martín Palermo, ídolo del club Boca Juniors. Y no fueron los únicos argentinos que se sumaron a la ficción. Vicky Cornejo, Jero Capitán y Fran Mercado, integrantes de la banda “La fanfarria del capitán” participaron de la serie al cantar “Bella Ciao”, la clásica canción de la serie.

Antes, Pedro Alonso (Berlín) se había declarado fanático de Lionel Messi y Enrique Arce (Arturito) se reconoció admirador de Roberto Fontanarrosa y simpatizante de Rosario Central.

Así, habiendo entrado de lleno a la cultura popular argentina a través de los gestos que la serie que la tiene como protagonista tuvo con el público nacional, Úrsula Corberó terminó de mimetizarse con el país al formar parte de una de las familias icónicas de la farándula local. Ahora no solo pasa mitad de tiempo en España y en Argentina, sino que también adoptó genes bien argentos.