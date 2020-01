Moda sin edad: Soldati fashion

En enero, el calor sube y las calles de Punta del Este se convierten en la pasarela más observada. En esta oportunidad la cámara enfocó a Santiago Soldati (76), empresario argentino que eclipsó todas las miradas de la noche uruguaya. Fue durante el exclusivo evento de presentación de “Ojalá Rosé”, la línea de vinos de Noah Mamet, ex embajador de los Estados Unidos en la Argentina.

El look del empresario sorprendió por sus colores pasteles y una audaz elección de prendas dignas de los fashion shows europeos. Su "sartorial stylish" se compone de un saco celeste acompañado de una camisa turquesa, pantalón rosa y unas alpargatas turquesas. Una combinación atrevida y poco habitual de encontrar en América latina.

En las colecciones de primavera-verano 2020 de Louis Vuitton y Kenzo desfilaron colores y estilos muy similares a los que vistió Soldati en La Huella. “No hay colores para las estaciones pero los pasteles son usados en el mundo de la moda y más para esta época del año”, comenta Carla Bugarin, estilista de moda. “Me encanta el look. La moda no tiene edad. Ya no hay género, menos hay edad. Lo que hay es actitud y personalidad y él lo lleva bárbaro”.

Y así es, ya no hay barreras para los géneros o edades cuando se habla de ropa. Hoy en día, uno de los iconos de la moda es Iris Apfel (93) quien se convirtió en una referente por su estilo barroco, maximalista y excéntrico. Apfel se lanzó a la fama cuando el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York realizó una exposición con 900 piezas de ropa y accesorios que le pertenecían. En su documental, ella se autodenomina como “una estrella geriátrica. Soy la adolescente más vieja del planeta".

Influencers + 65. También, la palabra influencer de moda no es solo para los jóvenes. El fotógrafo, Ari Seth Cohen, está realizando un proyecto llamado “Advanced style” en donde fotografía y difunde los looks y estilos de adultos mayores de todo el mundo. Un sector que no está representado ni en la industria publicitaria ni en la moda. “Hubo muchas campañas de belleza y moda en donde vemos modelos de pelo gris, pero creo que las marcas todavía no entendieron qué quieren y cómo hay que llegar a este público”, explica Cohen al diario The Guardian.

Soldati se suma a una tendencia en donde los adultos mayores rompen los preconceptos. “No es una cuestión de animarse o no, viene con la personalidad de cada uno -explica Carolina Mergherian, estilista-. Uno tiene que ser fiel a su personalidad, ¡hay que divertirse! La moda es para todos”.

En el Censo de 2010, 4,1 millones de argentinos tenían más de 65 años, un 10,2% de la población. El mercado de la moda se ha enfocado tradicionalmente en los más jóvenes pero ahora parece que ha surgido un nuevo mercado top de la tercera edad.

por Laura Galante