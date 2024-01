Look cornrow: el peinado afro que es furor entre los famosos

El verano invita a relajarse. Las obligaciones laborales merman, todo pareciera importar menos y los filtros de las formalidades se pulverizan. Emerge entonces un vacío legal de solemnidad que invita a romper moldes y probar estéticas nuevas. Así pudieron sentirse los famosos argentinos que en el lapso de una semana aparecieron, por efecto dominó, con un sorprendente look afro denominado “cornrow”.



Siempre a la vanguardia, Tini Stoessel fue la primera en probarlo, imitada en lo sucesivo por su enamorado Rodrigo De Paul que hace todo lo mismo que la princesa del pop argentino. A ellos les siguieron Araceli González en una osada apuesta y Wanda Nara, quien, con la excusa de filmar su nuevo video en la favela brasileña, apareció en Río de Janeiro con un trenzado digno del centro de África.

Aunque parezca un símbolo de frivolidad, el look cornrow tiene una historia conceptual que dista mucho de la alegría y el disfrute. En principio cabe destacar que utilizarlo por una cuestión de belleza no es un insulto a la historia, mucho menos una apropiación cultural (de eso acusaron a Ángela Torres cuando se hizo rastas jamaiquinas), sino, en todo caso, un homenaje a ese duro pasado.



Historia. Los cornrow (se nombran así porque describe a quienes plantaban hileras de maíz) surgieron en la época donde los africanos se comercializaban como esclavos y ese peinado les aseguraba una imagen limpia, ya que su cabello sin ese tratamiento era muy difícil de manejar. A los hombres se los rapaba y a las mujeres se les hacía esas trenzas al ras del cuero cabelludo. Pero fue Benkos Biohó, un rey africano capturado, quien aprovechó tal peinado para dejar mensajes de cómo huir. El diseño de las trenzas era como un mapa donde indicaba el camino para escapar. Y lo que hoy serían anillos de colores antes eran semillas de cultivo que transportaban las esclavas para, cuando fueran liberadas, cultivarlas y tener qué comer.



Claro que toda esta etimología escapa al nivel de belleza que manejan los famosos cuando adoptan el look por el cual reciben millones de likes en sus redes. Consultadas algunas peluquerías de diversas categorías, los valores de dichos peinados arrancan desde los 8000 pesos y van hasta los 40 mil, dependiendo de si hay que agregarle tintura y/o bijouterie; mientras que el tiempo de realización nunca es inferior a los 45 minutos.



Igual de extravagante pero sin llegar al estilo africano, Ángel de Brito también eligió cambiarse el look, imitando a su jefe televisivo Marcelo Tinelli, y adoptó un rubio platinado furioso para iniciar este 2024 con las energías renovadas.

