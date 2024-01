Los insólitos invitados a la boda de Coti y Cande Tinelli

A fines de febrero, el cantante Coti Sorokin y Candelaria Tinelli, la segunda hija de Marcelo, contraerán matrimonio. Tras idas y vueltas que incluso hicieron que Cande se peleara por algunas semanas con su familia, finalmente, la pareja decidió formalizar su relación.

Pero mientras avanzan los preparativos, un detalle llamó la atención. Los invitados están autorizados a acudir con sus mascotas a la celebración. "No sé si habrá muchos perros pero el que quiere llevarlos los puede llevar. Nosotros vamos a ir con nuestros perritos que son nuestra familia, son nuestra vida. Así que el que los quiere llevar va a poder", explicó Coti al ser consultado en una entrevista para el programa Socios el Espectáculo. "Vamos a tener 400 invitados, va a haber mucha música, muchos músicos, mucha familia, mucha gente querida, muchos amigos y amigas", agregó sobre lo que espera de la fiesta.

La presencia de los caninos en la fiesta responde a un deseo de Candelaria que había expresado, apenas trascendió su futura boda, que era una de las condiciones que le había impuesto a su futuro marido para casarse. "Que haya perros, sí o sí. Con alguien que los cuide, que estén todos sueltos”, confesó su deseo.

En cuanto a la celebración, la pareja decidió mantener muchos detalles en privado y ese es uno de los motivos por los cuales optaron por no hacer ceremonia religiosa. "Me copa, me parece re Disney, me parece increíble, pero muy falsa. La idea es que sea más privado, no es que va a venir el Oso Arturo”, explicó Cande.

“Quiero algo muy tranquilo”, anticipó. “Yo soy re abuela, no me gusta la noche y tiene que ser de día. Yo a las 2 de la mañana quiero estar dormida, lo lamento, si quieren quedar de joda ahí no hay problema”.

La particularidad de la ceremonia iba a llegar más allá, pero el propio Marcelo Tinelli debió interceder para hacer que su hija cambie de opinión. “Estuvimos discutiendo con mi familia porque yo quería que el cura sea El Tirri y mi viejo me sacó cagando, tienen razón, dijo que es poco serio. Yo tengo un humor un poco más oscuro, me re divertiría”, confesó. Y agregó que hasta lo habló con Sorokin, pero un audio de Tinelli frenó todo: “Parece una joda, sólo a vos se te puede ocurrir eso”, relató.