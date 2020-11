Maradona y Cabezas: una foto histórica y el compromiso del 10 con la causa

“Es una barbaridad que en este país haya ocurrido un hecho tan aberrante”, sostuvo Diego Maradona en una marcha convocada en enero de 1997 con el fin de pedir justicia por José Luis Cabezas. El reportero gráfico de NOTICIAS había sido asesinado en Pinamar ese mismo año luego de tomar la famosa foto al empresario Alfredo Yabrán y su esposa mientras caminaban por la orilla del mar. La manifestación fue en Mar del Plata y para ese entonces el diez se encontraba en el país, vistiendo la de Boca.

“Yo quiero una Argentina mejor y esto hace que el país se parezca a Colombia. Creo que le tenemos que decirle al Presidente y a todas las autoridades que este hecho se tiene que esclarecer”, decía indignado Maradona entre la muchedumbre que pedía a gritos que se conozca la verdad sobre el hecho que conmocionó a un país.

Para ese entonces quien estaba al frente de la Nación era Carlos Menem, alguien con quien el Diego coqueteaba en temas políticos e incluso, había afirmado que si el riojano se lo pedía, lo acompañaría en una fórmula presidencial. Sin embargo, el caso Cabezas, parece que interrumpió la “la amistad” entre el jugador y el Primer Mandatario de ese entonces. “Tendrían que poner toda la carne en el asador y proveer la tranquilidad que necesitan los argentinos”, disparó el jugador contra las autoridades nacionales. “No creo que se esté haciendo lo suficiente para esclarecer, porque esto ni siquiera tendría que haber pasado”, agregó.

Jose Luis Cabezas conocía a Maradona porque en diversas oportunidades le tocó fotografiar al deportista. La última vez que lo retrató fue en 1996 en una campaña financiada por el Gobierno Nacional en Pinamar donde el fotógrafo cubría la temporada. La iniciativa llevaba el nombre de “Sol sin drogas” y en la imagen se lo ve cabeceando la pelota rodeado de menores desesperados por saludar al máximo ídolo. "Esta vez me decidí a encabezar la campaña porque me di cuenta de que es seria y porque podré contarle a los chicos mi experiencia personal. Entre esos chicos estarán mis hijas y yo no quiero que ellas entren en algo tan grave como la droga", declaró el oriundo de Villa Fiorito. Cabe destacar que ese mismo año, en simultáneo, el músico y cantautor, Charly García, había chicaneado esa concientización de la que el astro había sido la cara. “Todo el que le dice ‘no’ (a Maradona), es un enemigo. Sol sin drogas…drogas sin sol. Dejenme de romper las pelotas”, algo que al cantante le costó una denuncia por “apología del delito”.

Cuando se cumplieron 21 años del asesinato de Cabezas, Maradona se volvió a acordar de él. "Recibí muchos golpes, pero la memoria la tengo intacta", dijo en sus redes sociales.



por Pamela Vargas y Gonzálo Martínez