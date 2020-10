Nuevo fenómeno: los médicos tiktokers

En sus perfiles en redes sociales, ahora los profesionales de la salud suman un ítem a su presentación: cómo es su usuario de Tik Tok.

Desde que empezó la pandemia, especialistas de distintas disciplinas usan Tik Tok para compartir información sobre sus profesiones de manera divertida.

El mayor tiempo de uso de las redes por este contexto y la necesidad de resolver dudas médicas de manera accesible se unieron en un combo que hizo nacer a los médicos “tiktokers”.

Creatividad

Videos con los “challenges” de moda. Bailes con los hits del momento. Actuación de diálogos clásicos. Los profesionales que emigraron a Tik Tok usan estas herramientas pero las adaptan a sus disciplinas.

Así, la ginecóloga Vilma Rosciszewski, que ya alcanzó los 873 mil seguidores, muestra qué tipos de anticonceptivos hay al ritmo de Beyoncé y agita un paquete de preservativos frente a cámara.

“Me parece que el humor enseña mucho más rápido, especialmente para el adolescente que ve al médico como muy alejado. Este formato es re fácil, cortito y práctico. Hoy la comunicación es visual e instantánea”, señala Rosciszewski, que está acostumbrada a comunicarse con público joven: es ginecóloga juvenil y madre de adolescentes.

Para ella, esta plataforma se convirtió en una vidriera del consultorio: llegan a ella a través de lo que ven en sus redes y, en el último tiempo, no solo le “explotó” la cantidad de seguidores sino también de pacientes.

A Segundo Condomí Alcorta, odontólogo, le sucedió algo similar. Junto a un colega empezó a subir bailes a Tik Tok -donde tiene 218 mil seguidores- y se volvieron furor. Ahora, asegura, llegan pacientes que los conocieron a través de esa red social.

“La idea principal era tratar de sacarle de la cabeza a la gente lo que por ahí piensan cuando se imaginan a un odontólogo: una persona mayor, aburrida, que te la va hacer pasar mal. Y dijimos, ¿por qué? Si en el consultorio nosotros nos súper divertimos, hay buena energía”, cuenta Alcorta a NOTICIAS y aclara: “Se hizo más viral lo de los bailes pero mi idea no es ser influencer de otra cosa sino de lo odontológico. Con un video de 15 segundos poder dar una respuesta a gente que por el contexto no tiene dónde ir a consultar”.

Todos los profesionales que decidieron también convertirse en comunicadores de su disciplina coinciden en que las redes los ayudaron a derribar uno de los mayores mitos en cuanto a los médicos: que son serios, fríos y están en un pedestal.

Anahí Mondillo es médica endocrinóloga y empezó a usar Tik Tok en la cuarentena pero para divertirse con sus amigos. Le llegaban preguntas sobre su trabajo, pero no quería hacer videos porque le parecía informal. Después de un tiempo se animó y fue un éxito.

En diálogo con NOTICIAS, explica: “Es muy difícil tener cuentas de salud, remontarlas, porque es algo que no es divertido. Uno se quiere desconectar, no quiere seguir aprendiendo, preocuparse por si no tomó agua, si no caminó, etcétera. Desde el humor y lo descontracturado llegué a un público al que era muy difícil de llegar”.

En ese sentido, celebra no solo tener más interacción con sus pacientes sino también con estudiantes de los primeros años de la carrera que acuden a ella para charlar sobre sus preocupaciones.

Otros formatos

No todos los que decidieron sumergirse en la red preferida por los más chicos adoptaron modalidades lúdicas. Algunos profesionales evitaron los bailes y sketches cómicos y optaron por dar consejos de manera más discreta, con videos de texto.

Romina Takesyan, farmacéutica, y Martín Jardon, psicoterapeuta, prefirieron esa opción.

“Es un espacio para brindar videos que sean entretenidos, educativos y breves. Tenía en claro que me gustaba la idea de, aparte de trabajar en un consultorio, ser un profesional de la salud que era comunicador, que brindaba contenido psico educativo. Y en TikTok encontré la forma justa que más se adaptó a lo que más me gusta y que me permite llegar a más personas”, señala Jardon, que hace videos donde resume señales que pueden advertir síntomas psicológicos y herramientas para afrontar distintas situaciones.

Takesyan, en cambio, tenía un doble desafío. Su especialidad no es tan conocida y sin embargo una gran parte de la sociedad tiene dudas sobre medicamentos y tratamientos.

“La finalidad de mi cuenta es informar, educar y prevenir sobre el uso racional del medicamento. Creo que nos permite visibilizarnos y que la gente se dé cuenta de que podemos aportar un montón al éxito y al tratamiento del paciente”, explica Takeysan.

La digitalización de la medicina alcanzó tales niveles que se armaron grupos de profesionales en redes sociales y cursos sobre estas plataformas especiales para médicos. Los médicos “tiktokers” se suman, así, a la lista de cambios que trajo el 2020.