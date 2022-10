Por qué Malena Pichot dijo que Lali le "da cringe"

La humorista y conductora Malena Pichot fue tendencia en redes al opinar que la cantante Lali Espósito “le daba cringe”. El motivo de su comentario fue una intervención que la estrella pop argentina realizó en un programa de la tv española en el que oficia de ocasional columnista. Allí Lali bajó línea contra el acoso sexual a partir del mensaje de un televidente. Pero Pichot desconfió de la veracidad del llamado y dio a entender que todo era una pose.

Todo empezó en el programa "El Hormiguero", conducido por Pablo Motos, en el que Lali ya ha realizado varias intervenciones promoviendo algunos "rituales" de la cultura argentina: por ejemplo cuando fue a enseñar cómo se toma un mate o cómo se prepara un fernet. A raíz de su popularidad en el programa, Lali tiene ahora una sección llamada “Lali en coach”, en el que le da consejos al público sobre diversos temas.

En esta ocasión, un televidente envió un mensaje al programa realizando una confesión polémica: “Estoy enamorado de mi vecina Blanca. ¿Qué me recomendás para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio. Por favor, ayudame. No sé qué hacer. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl”, decía el mensaje que leyó Pablo Motos.

“Mirá, realmente pienso que está buenísimo que hayas mandado este mensaje porque nos regalás a todos en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabás de demostrar con tu mensaje (...) “Se jacta de haber ganado el juicio, que no me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias (...) Querido Raúl, no es no”, sentenció la cantante argentina. El comentario de Lali rápidamente se hizo viral en redes.

Y Pichot, en su programa de radio Furia Bebé (Futurock) disparó contra Lali. “Dice lo que tiene que decir... ‘vos sos un acosador, qué terrible’”, ironizó fiel a su estilo. A continuación, pidió a su producción que pasara el audio de la intervención de Lali, el cual aseguró “le daba mucho cringe”.

Luego Pichot siguió burlándose, imitando la voz de Lali y llegó a decir que para ella el mensaje del acosador era falso. “Es como que lo tenía todo muy estudiadito”, dijo Pichot. “¿Ah justo se llama Raúl? El nombre del típico machirulo”, agregó, además de sumar un duro reclamo: “Yo no entiendo, nosotros estamos diciendo esto hace 20 años y nadie nos festeja nada, nunca jamás en la vida. Lo que pasa es que nosotras no lo decimos tan amablemente”.

Seguidores y simpatizantes de Lali salieron a cuestionar a Pichot en redes por sus dichos sobre la cantante, e incluso no faltaron quienes dijeron que Pichot “era una vergüenza para el feminismo”.

Hace poco tiempo, Pichot también protagonizó una pelea con Mónica Farro, también por una cuestión ligada al feminismo. En una entrevista para el canal IP, Farro había señalado que tenía muchos puntos de acuerdo pero también diferencias con el movimiento feminista.

Pichot cruzó a la vedette en Twitter, pero finalmente terminó pidiéndole disculpas, luego de que Farro le contestara a través de la red del pajarito e incluso dijera que le iniciaría acciones legales a la humorista.

por R.N.