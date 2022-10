Quién es InfoVlogger, el cantante que actuó en el acto político del que participó Javier Milei

Viva22, el último acto que el partido español de ultraderecha Vox llevó a cabo en Madrid, tuvo su momento musical: se presentó InfoVlogger, el youtuber que se define como un “gay anti lobby LGBT” y que se declara partidario de Santiago Abascal, líder del partido organizador. , Isaac Parejo, conocido como InfoVlogger, tiene más de 300.000 suscriptores en Youtube, en donde sube monólogos, canciones y chistes en los que promueve sus consignas políticas. Y su participación del mega evento político causó revuelo en redes, debido a que entonó su canción satírica "Fachas Héroes".

“Las feministas protestan por una violación grupal... Hay diez más que investigar, me da igual, son de Senegal”, sostiene la letra del controversial tema. y continúa con frases como: "Cómo me gusta, a mí la libertad, menos la tuya que votas mal" y "La iglesia católica es muy patriarcal, ven conmigo y hazte musulmán". Ys i bien “Fachas héroes” es el nombre que el joven le puso a la canción, tras el acto buscan popularizarla con un nuevo nombre, “Vamos a volver al 36”, en referencia el año en que empezó la Guerra Civil Española.

Esta última parte generó un especial revuelo en redes, espacio en el que InfoVlogger intentó explicar que se trató de una mala interpretación. “Yo me siento bastante ridículo teniendo que explicar una canción paródica. Pero a la izquierda mononeuronal hay que dárselo todo mascadito. No nos referimos a que queremos volver al 36 nosotros, es que nos quieren devolver al 36”, afirmó confusamente el youtuber.

Gracias por vuestro gran respaldo en #VIVA22 durante la presentacion de #EspañaDecide, un proyecto que pretende devolver a los españoles el derecho a decidir sobre su futuro 🇪🇦 pic.twitter.com/EKlbgtewH5 — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) October 10, 2022

La polémica por dicha canción fue tan grande que La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ve un presunto delito de odio en la canción y ha pedido a la fiscalía que lo investigue.

Isaac se autodefine como un “gay de derechas” y critica al colectivo LGTBIQ+ por "querer adoctrinar a los niños" y por "ser funcional a los partidos de izquierda". “Voy a dar voz a todos los homosexuales, lesbianas, etc; que no se sienten representados por el colectivo que dice representarnos a todos, pero que en realidad solo representan a sus amos, los partidos de izquierdas, sus financiadores y los que les obligan a propagar ideología y no a defender derechos. Soy gay y de derechas”, lanzó provocador.

Parejo asegura que el "Orgullo Gay" se ha convertido en “un acto para imbéciles”. “No compro ningún pack ideológico porque me gusten los hombres. Dividir a la sociedad en colectivos es uno de los triunfos del marxismo cultural, y es algo que también se ha tragado la derecha”, replica.

Viva22 convocó a miles de seguidores del ultraderechista Abascal como de la primera ministra de Italia, Georgia Meloni. Y contó con la participación de Javier Milei, que fue acompañado por su hermana y asesora Karina Milei y por la diputada Victoria Villarruel.