Para las redes, hasta Mike Tyson es más argentino que Nathy Peluso

La polémica comenzó hace varios meses, pero los haters de Nathy Peluso aprovechan cada momento para recordar la desafortunada frase en la que la estrella pop aseguró sentirse “más española que argentina”. Ahora, los indignados de las redes salieron a compartir fotos de personalidades extranjeras que, por diferentes acciones, ellos consideran “más argentinos que Nathy Peluso”.

Una de las primeras fotos expuestas fue la del boxeador estadounidense Mike Tyson, vistiendo una camiseta de la Selección nacional firmada por Diego Armando Maradona. En este caso, la frase que acompañó la imagen, como era de esperarse, asegura: “Mike Tyson es más argentino que Nathy Peluso”.

Los haters también compartieron una foto del actor estadounidense Andrew Garfield, famoso por haber sido uno de los que interpretó a Spiderman. En la foto, Garfield pasea a su perro en un día de lluvia, usando una campera con capucha que tiene los colores de la bandera patria. El tuit sentencia: “Era más argentino que Nathy Peluso”.

Incluso compararon a la cantante con la actriz argentina Ana Taylor-Joy (famosa por su rol en la serie de Netflix “Gambito de Dama”). “Anya tiene más acento argentino que yo. Nathy Peluso who!? Yo soy del Club Atlético Anya Taylor”, comentó una tuitera mientras compartía un video de varias entrevistas de la actriz.

Si bien Ana Taylor-Joy nació en Miami, Estados Unidos, se crió en Argentina. La reconocida actriz causó furor al presentar una de las emisiones del programa "Saturday Night Live", de Estados Unidos, hablando completamente en español.

El origen de la polémica

Todo comenzó en agosto, cuando trascendió una entrevista que Nathy Peluso le dio a la reconocida revista "Vogue" en 2021. "Me siento española. Me doy cuenta de que es así cuando estoy fuera y quiero volver. Cuando regreso y lo que más me apetece es comerme un pincho de tortilla", había dicho la cantante en la entrevista.

Los comentarios de la estrella le valieron críticas en redes sociales, ya que fueron vistos como una muestra de “cipayismo”. Y es que Peluso, una de las principales estrellas de la música nacional actual, nació en Luján antes de marcharse a vivir a España en 2004.

La cantante respondió que sus declaraciones fueron “sacadas de contexto” y que en realidad “se siente del mundo” y no de un solo lugar. "Yo dije que me sentía española, cosa que no quita que me sienta argentina también, y me sienta del mundo y me sienta artista, mujer, libre y me sienta lo que se me dé la gana sentir en ese momento", explicó la artista en un vivo en su cuenta de Instagram, poco después del escándalo.

"Me junto una vez a la semana a hacer un asado con mis amigos, tomamos mate, escuchamos Serú Giran, la nostalgia es algo que no tiene explicación a no ser que la hayas comprobado por vos mismo, no se puede poner en palabras", agregó.

por R.N.