Video: así agredían los amigos de Margot Robbie al fotógrafo

Luego de que trascendiera la agresión al fotógrafo Pedro Alberto Orquera por parte de los acompañantes de las actrices Margot Robbie y Cara Delevinge en La Boca, se difundió un video donde el incidente quedó registrado.

Dichos acompañantes y fueron identificados como Jac Rhis Hopkins y Josei Mac Namara Callum, y en un primer momento fueron confundidos con los guardaespaldas de las famosas, pero declararon ante la justicia que solo son amigos de las estrellas de Hollywood, tras ser imputados por lesiones graves dolosas: la fiscal Catalina Neme les prohibió salir del país, y les retuvo sus pasaportes y les trabó una caución real por $ 200.000 a cada uno.

McNamara y Hopkins pasaron las últimas dos noches detenidos en la Comisaría Vecinal 4C, en el barrio de La Boca. Ambos ya fueron visitados en su celda por el abogado Marcos Salt, reconocido académico y voz respetada en el mundo del derecho local.

Orquera, el fotógrafo agredido, debió ser trasladado al hospital para ser operado luego de la agresión: sufrió una fractura expuesta en su codo derecho y una herida sangrante en la cabeza, y deberá ser operado en las próximas horas. Los agresores lo golpearon con el fin de evitar que las imágenes tomadas por Orquera fueran difundidas.

"Después de sacar unas fotos sufrí la tremenda agresión de parte de la gente de seguridad, o los patovicas, porque no se cuál es el vínculo que tienen con ellas", dijero Orquera en diálogo con La Nación.

"Yo iba con la cámara en la mano tratando de resguardar el material. En un momento sentí como que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a parar al piso y menos mal que caí con el brazo y no con la cabeza. Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve, me quedó el hueso al descubierto, me rompí todo el brazo y la cámara voló por el aire", agregó Orquera, describiendo el hecho.

El episodio se registró en la noche del sábado cerca del exclusivo Patagonia Sur, donde Robbie y Delevinge (a quienes se puede ver actuando juntas en "Escuadrón suicida") cenaban con sus amigos: Hopkins es un técnico cinematográfico y Mc Namara un reconocido productor de Hollywood.