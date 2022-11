Qué guarda Elon Musk en su mesita de luz

El CEO de Tesla y flamante dueño de Twitter, Elon Musk, volvió a ser noticia con un tuit donde mostró qué tiene en su mesa de luz: dos armas, una más antigua en un lujoso estuche y otra más moderna.

My bedside table pic.twitter.com/sIdRYJcLTK — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

La fotografía se volvió viral, y hasta este momento cuenta con más de 400 K likes y 27 K de retuits. Algunos tuiteros comenzaron a mostrar en el hilo de la publicación qué tenían en sus propias mesas de luz.

Si bien el arma más nueva parece ser de utilería - no tiene gatillo - la imagen despertó, además de las réplicas graciosas, polémicas por el tema del uso de armas.

Y es que en Estados Unidos este no es un tema menor: en dicho país tener armas es un derecho desde su independencia, y hay pocas regulaciones en relación a su uso, además de que el país cuenta con una pujante industria armamentística. Diversos hechos, como tiroteos y masacres escolares, han motivado una fuerte campaña en contra del uso y fabricación de armas.

La publicación que Musk realizó es un hecho más en su estilo provocador. Recientemente, y en relación con el tema de las armas, el CEO restebleció la cuenta de Twitter del ex-presidente Donald Trump, la cual fue bloqueada por las anteriores autoridades de la empresa luego de que Trump fuera acusado de incentivar desde su cuenta la toma al Capitolio, el 6 de enero de 2021. El republicano, de hecho, es un fuerte promotor de la tenencia de armas. En mayo, en un acto en Houston, Trump declaró: “No hay señal más atractiva para un asesino en masa que un cartel que declare una zona libre de armas. (…) Eso es un desastre total. Miran ese sitio y dicen: ‘Ahí es donde voy a ir’.

La cercanía de Musk con una figura tan polémica como Trump, además de algunas de sus nuevas políticas para Twitter, motivaron que muchas estrellas y gente de Hollywood abandonara la red social.

Shonda Rhimes, la productora de éxitos televisivos como "Scandal" o "Grey’s Anatomy", afirmó que no piensa permanecer en Twitter “para lo que sea que Elon tenga planeado".

Otro caso es el de Ken Olin, productor de la exitosa serie "This is Us". “Mantengamos la fe, protejamos la democracia, tratemos de ser más amables. Tratemos de salvar el planeta. Tratemos de ser más generosos. Busquemos paz en el mundo”, escribía como parte de su último mensaje, se despidió.







por R.N.