Quién es Lia Thomas, la nadadora trans cuestionada por sus competidoras

Lia Thomas, la nadadora trans que recibió el premio a Mujer del Año por la National Collegiate Athletic Association (NCAA), no deja de recibir cuestionamientos de algunas de sus compañeras. El galardón despertó el particular enojo de la deportista de la Universidad de Kentucky, Riley Gaines, otra de las aspirantes al premio universitario, quien declaró en su cuenta de Twitter que este hecho constituye una "bofetada en la cara de las mujeres".

"Primero un título nacional femenino y ahora nominada para el mayor premio en deporte universitario. La NCAA ha hecho que este premio no tenga valor", escribió hace unas semanas protestando por la nominación de Lia Thomas. Por esta razón, Gaines realizó un duro discurso en el estado de Virginia, durante la presentación de un proyecto de ley por la igualdad en el deporte femenino.

Lia Thomas nació en el 2000, y en 2017 comenzó a estudiar en la Universidad de Pennsylvania, donde se graduó en mayo de 2022. En 2018, comenzó a manifestarse abiertamente como transgénero, y en 2019 comenzó su transición mediante terapia hormonal. En 2020 comenzó a competir en el equipo femenino, ya con su nuevo nombre y en marzo de 2022, se convirtió en la primera atleta abiertamente transgénero en ganar un campeonato nacional de la División I de la NCAA en cualquier deporte, luego de ganar el evento de estilo libre femenino.

En dicho torneo, el de la Ivy League, de la que participan las ocho mejores universidades del noroeste de los Estados Unidos, Thomas estuvo presente representando a Pennsylvania, y al momento de participar aun atravesaba su transición física. En el momento de los 200 libres, Thomas y Gaines quedaron empatadas. Justamente, la polémica con Gaines se inició por esa época. En abril del año pasado Gaines llegó a denunciar a la NCAA por “discriminación por razón de sexo” al consentir que Thomas desplazara a nadadoras mujeres,.

Elevó varias quejas ya que consideraba injusta la participación de Thomas en los mismos torneos en los que competían ellas y otras nadadoras, alegando que la nadadora trans tendría las ventajas de un hombre, biológicamente hablando. "Estamos lidiando con algo que está totalmente fuera de nuestro control cuando estamos compitiendo, hombres biológicos. Si tienen diferente capacidad pulmonar, la altura, los niveles de testosterona, aun si usaron bloqueadores de testosterona o no, no quita la pubertad que tiene un hombre. Especialmente Lia quien nadó tres años como hombre", manifestó la nadadora.

Gaines declaró sentirse "extremadamente incómoda" debido a que Thomas comparte vestuario con ella y el resto de sus compañeras, ya que las obliga a cambiarse "con alguien que tiene partes diferentes". "No fue algo de lo que nos hayan advertido, lo cual pienso que no fue justo en muchos sentidos", comentó. "No sólo tenemos que competir con un hombre, estamos obligadas a cambiarnos con uno en el vestuario. Estamos sentadas ahí sin saber con quién hablar, a quién quejarse... todo esto pasó por detrás y de manera muy discreta", protestó Gaines.

En Estados Unidos el caso ha suscitado una verdadera polémica en el ámbito del deporte. Algunos cuestionan a Gaines alegando que su discurso es transodiante, otros la respaldan. La tensión escaló tanto que el mes pasado, la FINA (Federación Internacional de Natación), órgano rector de la natación mundial, tomó la decisión de prohibir la participación en eventos 'élite' para mujeres a todas aquellas nadadoras transgénero que iniciaran su transición después de haber pasado la pubertad como hombres.

En junio pasado, Thomas contestó a críticas muy similares a las que recibe hoy, diciendo que “no necesita "el permiso de nadie" para ser ella misma, y consideró incoherente que algunas nadadoras aseguren apoyarla "como mujer", pero que no acepten su derecho a competir en natación femenina. "No soy una doctora, pero hay muchas diferencias entre mujeres deportistas, hay algunas que son muy altas, que tienen más músculos y tienen una testosterona más alta, y por eso ¿deberían descalificarlas también a ellas?", alegó la nadadora.

Lia Thomas compitió en la división masculina en 2018-19. Allí, ocupó el puesto 554 en el estilo libre de 200 yardas y ahora ocupa el quinto lugar. En el estilo libre de 500 yardas, Thomas ocupó el puesto 65 en el país. Ahora, ocupa el primer lugar. Finalmente, en el estilo libre de 1650 ahora ocupa el octavo lugar en la nación, a diferencia del puesto 32 en la división masculina.