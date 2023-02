La diferencia de edad ya no es un tema tabú

Cada vez son más los ejemplos en la farándula de jóvenes que se muestran atraídos por mujeres más grandes, y que lejos del "touch and go" y el "chongueo", deciden ponerse en pareja. Si bien las uniones entre personas de diferentes edades no son algo nuevo, hoy son mucho más visibles, el tema parece ya no ser tan tabú. Así se vio en el nuevo reality show de Telefe, “The Challenge”, cuando uno de los participantes, el reconocido streamer argentino de 23 años Oky Appo, se le declaró a la actriz Claudia Albertario, que tiene 43: 20 años más que él.

Appo le confesó a Albertario que pensaba que ella era "la más linda" de todo el grupo de participantes. Albertario, enternecida, le propuso: "¿te puedo dar un beso?", y el stremer le dijo que sí. “Sentí la necesidad de dejarle en claro que ella era la más linda del grupo. No sé por qué, sin ninguna intención”, contó Oky Appo, delante de cámara en el backstage. “Me sorprende porque es un pibito... Y digo, guau, con todas las chicas que hay gusta de mí....”, comentó Albertario sobre la declaración del veintiañero.

El beso entre Okky Appo y Claudia Albertario.

Otro caso resonante es el del rapero Rusherking, de 22 años de edad, quien desde mayo de 2022 está en pareja con la actriz Eugenia “China” Suárez, de 30. Alguna vez, la China supo estar enamorada de Benjamín Vicuña, de 38 años, con quien comenzó a salir en 2016 cuando tenía 24, luego de la polémica separación del actor chileno con Pampita. Pero ahora, Suárez está de novia con el rapero, a quien le dedicó un tierno posteo de San Valentín: “No iba a hacer ningún posteo por el día de los enamorados, pero, te busqué tanto que no pienso desaprovechar ninguna oportunidad para recordarte lo que significas para mi. Hoy una vez más me demostraste de qué estás hecho, tus valores, sos puro amor. Te amo Thomas”, escribió la actriz. Por su parte, el músico urbano le dedicó, a fines de septiembre, una canción de amor que grabó junto a Mariano Castro, líder de la banda Dread Mar I. La canción se titula “Perfecta”, y su videoclip la tiene a la China como protagonista.

La China Suárez junto a Rusherking.

Incluso hay rumores de que el influencer Santi Maratea estaría en la lista de jóvenes que salen con mujeres más grandes, nada menos que con la modelo y empresaria Guillermina Valdés, ex pareja de Marcelo Tinelli. La panelista de “Intrusos” (América) Maite Peñoñori afirmó que ambos pasaron San Valentín juntos, y más tarde el programa LAM (América) difundió fotos donde se los veía juntos. Sobre los rumores, Valdés aclaró que Maratea y ella son “amigos, re amigos”, pero según la panelista de LAM Yanina Latorre, hay “algo rari” en este asunto. “Voy a tomar un café con él (por Maratea). No sé si es romance pero creo que Maite (Peñoñori) no está tan errada”, deslizó la rubia.

Captura de LAM (Intrusos) con imágenes de Maratea y Valdés.

“Estamos frente a otro paradigma respecto a las relaciones en general. Hay un contexto de cambio que va generando nuevas subjetividades y formas de pensar las relaciones, y de aventurarse a ellas como una forma de llevar adelante, sin tapujos, lo que uno desea. Las relaciones de varones con mujeres más grandes entran dentro de esta apertura”, opina el especialista. Sobre el tópico del joven arribista que busca que lo mantengan o el cliché de un niño que busca una madre en su pareja, Ghedin se muestra escéptico.

Considera que lo primero es un prejuicio social arrastrado desde hace varias generaciones, y lo segundo un error de interpretación sobre la teoría psicoanálítica. “Es una premisa muy liviana, sostenible por una concepción psicoanalítica mal entendida. Pero es parte de cómo el psicoanálisis entró a nivel general y popular. Rompiendo con este arquetipo, creo que se basa más en una cuestión de libertad, de romper con estereotipos sociales, y si a un hombre le gusta tener un vínculo con una mujer mayor, bueno, fantástico”.

Así mismo, el especialista le otorga un especial rol a las redes sociales en este cambio. “Las redes muestran un mundo más sexualizado respecto a vínculos, géneros, distintos tipos de prácticas. Y en esto también entran este tipo de relaciones. El tiempo que se tarda en modificar estos estereotipos es lento, no es tan acelerado. Aunque últimamente la influencia de las redes ha ayudado en esto, por como visibiliza y “viraliza” nuevas concepciones del amor y los vínculos sexoafectivos”, concluye el psicólogo.