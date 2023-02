Cuánto vale Edesur: multa y baja en la cotización en medio de los cortes

El holding italiano Enel, que anunció que vendería los activos de la empresa Edesur en el país, espera poder juntar alrededor de US$ 300 millones en caso de vender Edesur y dos centrales térmicas: Costanera y Dock Sud.

Es una suma ìnfima que podría depreciarse aun más: la cotización de las empresas en la Argentina está en baja a niveles no vistos desde 2001. Edenor, que llegó a valer US$ 5.000 millones en 2018, fue vendida por US$ 100 millones, es decir menos del 5% de lo que cotizaba hace 4 años.

Hace unas semanas, el CEO de Enel, Francesco Starace, explicaba durante un panel de debate de cuestiones energéticas que se realizó en la escuela de Negocios de Harvard los motivos de abandonar el país con un contundente mensaje: "Tienen la regulación más bizarra del mundo". "Así no se puede", se quejó.

El congelamiento de tarifas marcó esa senda: luego de que el ex ministro de Economía, Martín Guzman, intentara sin éxito disminuir los subsidios a las tarifas de electricidad, el nuevo ministro Sergio Massa parece estar llevando, finalmente, la tarea a cabo. En el presupuesto votado para 2023 se incluye una reducción en los subsidios, lo cual implicaría un aumento en las boletas: algo que podría funcionar como incentivo para el futuro propietario de Edesur.

La retirada de Enel del país se da en un contexto de conflicto con el Gobierno, quien aplicó una multa de $1.000 millones a Edesur debido a los cortes de luz que afectaron a miles de usuarios en el AMBA, en medio de una alta ola de calor que azotó el país en los últimos días. Incluso, desde la administración nacional no descartan avanzar con más medidas, desde intervenir la empresa sin afectar el capital, hasta incluso su expropiación.

La portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, manifestó en una conferencia que la expropiación es "una posibilidad entre varias para accionar". Por su parte, la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, expresó que "no le va a temblar el pulso para terminar el contrato de concesión con Edesur".

El titular de la bancada del Frente PRO Cristian Ritondo, y otros diputados del bloque, le ha pedido al gobierno nacional información pormenorizada sobre el funcionamiento de la empresa EDESUR, luego de los cortes de luz. Entre los datos exigidos por el diputado, están los detalle sd elos cortes, en qué ligares se produjeron, la cantidad de usuarios afectados, y las causas y responsabilidades de cada uno. “La ineficacia y la falta de control del Estado hacia la empresa no puede suplirse con declaraciones como las realizadas desde el gobierno nacional sosteniendo que era necesario revocar la concesión a EDESUR y que la empresa debía ser manejada por el Estado. Esa no es la solución”, se lee en el pedido de informes.