Video escándalo: cómo es un día en Globant, el unicornio argentino

Una empleada de Globant, la empresa argentina productora de ingeniería en software, creó un video en Tik Tok mostrando su día a día trabajando para la corporación, el cual se hizo viral. De acuerdo al video, los empleados tienen en las instalaciones un gym en el que pueden hacer ejercicio por la mañana; masajistas; cafetería; clases de yoga; y acostumbran a hacer after office en los que toman cerveza y juegan al ping pong, entre otras muchas cosas.

El video generó la envidia de muchos usuarios de redes, quienes quedaron deslumbrados por los beneficios y el confort de trabajar en la corporación. Pero también generó indignación, particularmente de algunas personas que también habían trabajado en Globant pero que tenían la impresión opuesta.

"Como se puso de moda ese video publicitario de Globant como la panacea laboral, voy a contarles mi experiencia personal en ese lugar espantoso", comenzó una tuitera su descargo. Acto seguido, en un largo hilo, contó que entró a trabajar en la empresa en 2009, y que a los tres meses la pusieron de jefa, sin aumento de sueldo, con 25 personas a cargo, debía hablar siempre en inglés.

“Me mandaron a recibir al cliente (un yanqui) un domingo a la noche. Tuve que recibirlo, mostrarle su hotel, llevarlo a cenar. No me pagaron nada de eso (solo me dieron la plata de la comida del yanqui). Muchas veces me hicieron trabajar fines de semana y no me pagaban horas extra. Con un grupito intentamos afiliarnos al gremio de los informáticos. Nos persiguieron, nos hostigaron, nos sancionaron. Armaban listas negras con nuestros nombres y las ponían en las pizarras de las oficinas de los jefes (a las que iba xq yo era líder de equipo)”, contó la ex Globant, indignada.

También agregó que en un momento presentó certificados demostrando que su madre se estaba muriendo de cáncer, pero que no la dejaban salir a cuidarla, ni faltar sin descontarle las horas. Luego pidió un cambio de horario para cuidar a su madre, pero no se lo dieron aunque no tenía tareas asignadas, según relató la tuitera en el hilo. “Eso sí, el break room tenía mesas de ping pong, café y té y nos daban frutas y lo viernes facturas. De sueldos decentes y condiciones dignas de trabajo mejor no hablemos. Masajes? Sí, había una masajista, pero te descontaban del sueldo la sesión (no era gratis)”, continuó su descargo la ex empleada.

Incluso contó una anécdota particular sobre una Playstation: “Me había olvidado de la vez que nos pusieron un objetivo con el incentivo de ganar una PSP si lo lográbamos. Éramos equipos de 4 personas, ganó mi equipo. El premio: Una PSP para los cuatro! La sorteamos y la gané. Se enojaron conmigo los otros 3 La vendí, pues hambre”, relató.

Guibert Englebienne, cofundador de Globant

Pero no fue la única tuitera en contar sus malas experiencias dentro de la empresa. Otro usuario sumó las suyas: "Chicos en Globant la gente labura hasta los fines de semana y a veces ni los cobra. No compren el verso de vaya a saber qué influencer del yoga, los masajes y los jueguitos. Aclaro igual, gran lugar para laburar en especial si estás arrancando. Tiene proyectos y clientes excelentes. Sólo no lo idealicen y menos por el testimonio suelto de una NN, hablen con gente que sepa”, sumó el tuitero.

También otro tuitero relató que recordaba a un compañero suyo “tirando el cielo raso intentando atrapar una rata en el techo”, y su Test Lead “tratando de contener la caca que desbordó del inodoro con los pies para que no salga por abajo de la puerta en la oficina”. “Mucho menos glamour…”, ironizó el usuario.

Globant es una empresa “unicornio”, es decir, que fue creada hace menos de diez años y que, sin cotizar en bolsa logra un valor de 1.000 millones de dólares o más a escala mundial. Fue fundada hace 20 años por los argentinos Martín Migoya, Guibert Englebienne, Martín Umarán y Néstor Nocetti. El pasado diciembre, durante el Mundial de Qatar, el logo de la empresa logró el logo de su compañía aparecer en las pantallas LED que rodeaban el campo, observado por espectadores alrededor del mundo.

“Nuestra marca nace en Latinoamérica pero tiene ambiciones globales. Era una oportunidad de mostrarnos ante 3,000 millones de personas, contándoles que la tecnología entra a nuestras vidas y amplifica nuestro potencial. Qué mejor momento para generar una conexión emocional entre una marca y un consumidor que una Copa del Mundo”, le dijo Guibert Englebienne a Forbes recientemente.